Araujo: “La Selección me preparo para el ritmo de Talleres”

Sin duda alguna, Miguel Araujo ha tenido una gran adaptación al cuadro de Talleres de Córdoba de la Superliga Argentina. El central nacional ha aceptado que esto ha sido de vital importancia adaptarse al ritmo de entrenamiento de la Selección Peruana, el mismo que le ayudó a su mejor acoplamiento en el elenco ‘Matador’.

En declaraciones vertidas a ESPN, Araujo comentó el proceso que viene realizando en Talleres: “En Talleres, gracias a Dios, me acomodé muy bien, tengo un grupo extraordinario. Apenas llegué, los tres capitanes del equipo me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir parte del grupo muy rápidamente. Para dar lo mejor de sí, el peruano necesita sentirse cómodo. El grupo que me ha tocado es para aplaudir”.

Del mismo modo, destacó que este nivel de exigencia en Talleres ha sido la clave para su óptimo acoplamiento en la Selección Peruana: “Los entrenamientos en Argentina son muy fuertes, veo que estoy creciendo y eso me gusta. La selección me preparó mucho para que el ritmo de allá me cueste menos, los ritmos de los equipos son muy diferentes con los de un seleccionado. Cuando estaba en Alianza me costaba el ritmo de la selección y ahora ya no, en Talleres ya el ritmo es manejable”.