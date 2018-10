Araujo: “Espero llegar al clásico con Belgrano y jugar con la Selección Peruana”

El central peruano Miguel Araujo, que actualmente milita en los Talleres de Córdoba de la Superliga Argentina, aseguró que su lesión no es de consideración por lo que esperar tener minutos en el partido que su equipo afronte contra Belgrano y luego estar apto para jugar con la Selección Peruana en los amistosos contra Chile y Estados Unidos.

En conversación con Gol Perú, Miguel Araujo habló sobre el golpe que sufrió en el último cotejo: “Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comunicaron con la Selección y no hay por qué preocuparse. Desde el primer momento, no me preocupé mucho porque simplemente me dolía. Sentía la rodilla estable y firme, felizmente. Luego, con la resonancia, descartamos alguna lesión grave”.

Asimismo, Araujo destacó la preocupación que mostró el técnico de Talleres de Córdoba: “me llamó el ‘profe’ Néstor Bonillo para preguntarme cómo estaba, le conté detalles del golpe y luego le di el número del médico del club. Espero llegar al clásico de Córdoba y viajaría a Estados Unidos al día siguiente”.

Finalmente, por su actual situación en el conjunto de Talleres de Córdoba donde se viene consolidando expresó: “La gente me ha tratado muy bien y me adapté muy rápido. Es gente muy linda y abierta. Ahora se viene el clásico y hay que ganarlo”.