Paolo Guerrero subió a pequeño hincha de Alianza Lima al bus del Internacional

Paolo Guerrero está en casa. Desde que pisó suelo peruano, el delantero del **Internacional de Porto Alegre **ha sentido todo el calor de los fanáticos que esperaron su arribo durante horas. El ‘9’ retribuyó tanto cariño y un hincha de **Alianza Lima **fue el afortunado.

En las redes sociales oficiales del cuadro ‘Colorado’, el atacante aparece cargando a un niño que viste la camiseta de los ‘íntimos’. El jugador subió al pequeño al interior del bus del conjunto brasileño.

“Ídolo en su país, Guerrero atendió a todos los aficionados a su llegada. El atacante recibió a un niño en el autobús del club y agradeció el afecto del pueblo peruano”, escribió el **Internacional **en los medios sociales.

Ídolo no país, Guerrero atendeu todos os fãs na chegada. Atacante recebeu uma criança no ônibus do Clube e agradeceu o carinho do povo peruano. #VamoInterpic.twitter.com/s7nV3gn3nr