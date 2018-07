Alexander Callens integra el once ideal de la MLS

La página web de la Major League Soccer (MLS) destacó la participación del peruano Alexander Callens al incluirlo en su equipo ideal de la jornada 21, que se jugó el último fin de semana.

El defensor disputó los 90’ de la victoria del New York City sobre el Columbus Crew (2-0) en el Yankee Stadium, donde el futbolista nacional brindó seguridad ante los constantes contragolpes que generaban los atacantes de la ‘Pandilla’.

Alexander Callens fue el mejor de su equipo y se ganó el derecho a ser elegido entre los once mejores jugadores de la jornada.

Así quedó conformado el once ideal de la MLS: en la portería Sean Johnson (New York City); en la defensa Kortne Ford (Colorado Rapids), Reto Ziegler (DC Dallas), Alexander Callens (New York City); en el mediocampo Chris Pontius (LA Galaxy), Paul Arriola (DC United), Diego Chará (Portland Timbers), Marc Rzatkowski (New York Red Bulls), Ignacio Piatti (Montreal Impact); y en la delantera Dom Dwyer (Orlando City) y Carlos Darwin Quintero (Minnesota United).

Cabe resaltar que Alexander Callens visitará la próxima semana el Orlando City Stadium para enfrentar al Orlando City, donde juega el también peruano Yoshimar Yotún.