Alejandro Duarte reveló clave para volver a ser convocado a la Selección Peruana

El portero Alejandro Duarte conversó con el programa La Sobremesa de Radio Ovación para manifestar su deseo de tener continuidad en los Lobos BUAP y que ello le permitirá tentar nuevamente una convocatoria a la Selección Peruana.

“Me importa el tema de la continuidad porque estar en el extranjero no te garantiza ser convocado. Ahora empieza un nuevo ciclo en la selección, se quede el cuerpo técnico o no, con las Eliminatorias. Una opción así (jugar afuera) no se puede dejar pasar. Hay que aventurarse en estas decisiones, dar lo mejor y potenciarse con la experiencia”.

Sobre la oportunidad de jugar en el exterior, Alejandro Duarte reconoció sentirse satisfecha y que era una oportunidad que no iba a dejar pasar.

“Siempre quise jugar en el extranjero. Quizá el camino sea primero jugar en un equipo que pelee títulos porque eso te acerca a la selección. Con todo respeto, San Martín tiene un proyecto muy interesante y bonito para mejorar el fútbol peruano pero más de dedica a exportar y formar jugadores. Pude dar un paso importante y eso me alegra”.

El exportero de la Universidad San Martín también opinó sobre el futuro ganador al Guante de Oro del Mundial Rusia 2018, que saldrá entre el ganador del partido final que protagonizarán Francia y Croacia.

“Lloris tuvo atajadas muy buenas ante Uruguay y Bélgica, esas dos han sido muy destacadas. Subasic demostró ser un buen arquero. El que gane la final podría quedarse con el Guante. Aún está parejo”, sentenció el meta, quien fue llamado a la Selección Peruana para los amistosos previos a la Copa del Mundo.