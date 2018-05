¿Alberto Rodríguez será "congelado" por el DT del Junior de Barranquilla?

El defensor Alberto Rodríguez colmó la paciencia del entrenador Julio Comesaña, quien señaló que el peruano no tendrá actividad en los próximos partidos del Junior de Barranquilla debido a sus supuestas “lesiones” que le han impedido trabajar con normalidad.

“Si bien Rodríguez no presenta ninguna lesión, no tiene ninguna opción para que juegue los próximos partidos del equipo. Definitivamente no pondré a un jugador que no entrena bien, en este caso preferimos cuidarlo para que pueda jugar el Mundial por su selección que imagino es su gran ilusión”.

“Mucha gente de Perú llama para preguntar por la salud de Alberto Rodríguez, pero yo les puedo asegurar a todos que él no está lesionado, no tiene nada. De hecho que acá, en el club, existe preocupación porque siendo un jugador extranjero jugó muy pocos partidos pero, más allá de un dolor a la cintura que cualquiera lo puede tener, él se encuentra sin lesión alguna, está sano”, agregó Comesaña en RPP Noticias.

El estratega del Junior de Barranquilla también dejó en claro que el ‘Mudo’ deberá volver a ganarse el puesto debido a sus constantes faltas (de compromiso) con la institución colombiana.

“Yo no soy quien contrató al jugador, pero está claro que Rodríguez tiene que tener actividad y no solo entrenar a medias. Yo tengo a cinco zagueros y, salvo Rodríguez, todos están en condiciones, entonces imposible tomarlo en cuenta para partidos claves que jugaremos en los próximos días”.