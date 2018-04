Directivo del Junior opinó de las constantes lesiones de Alberto Rodríguez

El máximo accionista del Junior de Barranquilla, Fuad Char, se mostró preocupado por los constantes problemas físicos que presenta el defensor peruano Alberto Rodríguez desde su llegada al cuadro colombiano.

“Estamos preocupados por las lesiones permanentes del ‘Mudo’ Rodríguez”, señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, el directivo del Junior de Barranquilla se refirió al delantero uruguayo Jonathan Álvez, quien viene siendo muy criticado por los hinchas del ‘Tiburón’.

“En cuanto a Jonathan Alvez, la verdad es que la titularidad no la tiene por decisión técnica porque los partidos importantes los está jugando Luis Carlos (Ruíz). Él está jugando y está metiendo y hay que seguirlo poniendo; es un jugador que tuvo un éxito indiscutible el año pasado y si él no recibe el juego que recibía en el Barcelona (de Ecuador) entonces no va a poder hacerlo bien”.

Cabe resaltar que Alberto Rodríguez llegó club de Barranquilla, procedente de Universitario de Deportes, para disputar la Copa Libertadores.