Abogado de Guerrero: "Cuando uno es inocente, fastidia cumplir una sanción de este tipo"

Según lo previsto por la defensa de Paolo Guerrero, este miércoles o jueves el Comité de Apelaciones de la FIFA debe dar un veredicto sobre su caso de dopaje.

Eso sí, en la interna del jugador todos confían en que la sanción sea reducida. Así lo comentó este martes Juan de Dios Crespo, uno de los abogados del delantero peruano.

“Ya se presentó el argumento al Tribunal de Apelaciones de FIFA, estamos esperando que hoy tengamos la decisión. Si no conseguimos obtener la rebaja que pedimos, acudiremos al TAS para ahí solicitar esta rebaja y Paolo Guerrero pueda jugar el Mundial”, dijo el español en una entrevista con el diario As.

En otro momento, Juan de Dios Crespo contó cómo es que ha tomado Paolo Guerrero el problema.

“Sabemos que es un tema complejo pero no ha hecho nada para doparse y por lo tanto el optimismo que tenemos es el adecuado. Él cuenta que no ha hecho nada y por ello no puede entender cómo ha habido una sanción de un año”, dijo.

“Está bastante fastidiado. Cuando uno es inocente fastidia cumplir una sanción de este tipo, que no le corresponde. No ha buscado en ningún momento doparse. Está tranquilo en el sentido de que no ha hecho nada malo e intranquilo en el sentido de haber sido sancionado de manera injusta”, puntualizó de Dios Crespo.