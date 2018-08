Revelan que Barcelona iba a fichar a Cubillas, pero terminaron llevándose a Sotil

De la historia de Hugo Sotil con el Barcelona mucho se ha contado con el paso de los años. Pero siempre será mejor recurrir y oír a quienes estuvieron cerca del jugador y fueron parte del club catalán.

Tal es el caso de Josep Maria Minguella, asistente del exentrenador blaugrana Rinius Michels, quien detalló para el diario Sport cómo fue que el delantero peruano fue fichado.

Según cuenta, en un principio los emisarios Barcelona que llegaron al Perú iban a la carga por Teófilo Cubillas, a quien fueron a ver en un partido de Alianza Lima con Deportivo Municipal.

“En nuestra cabeza ya estaba la idea de fichar a Johan Cruyff, pero aún no lo teníamos. Entonces nos llegó la información sobre un extremo peruano del Alianza de Lima llamado Teófilo Cubillas”, rememora Minguella.

Y sigue: “En aquella época no teníamos vídeos ni una secretaría técnica para hacer seguimientos. La única posibilidad era verlo en directo. Era abril y el Barça jugaba el domingo a las 20.00 horas en Sevilla. El Alianza, por su parte, jugaba ante el Municipal el sábado a las 15.00 h. Vimos que el viernes por la noche había un vuelo a Lima, que llegaba el sábado por la mañana y nos permitía volver por la tarde de después del partido y estar el domingo en Sevilla sin problemas”.

Ya en el partido, el ‘Nene’ destacó como siempre, pero quien se robó todas las miradas resultó ser el petizo atacante ‘edil’. Josep Maria Minguella y Rinius Michels no lo pensaron dos veces.

“Acabó el partido y Michels me preguntó: “¿Te ha gustado?”. Le respondí que era un jugador fuerte, rápido y valiente, pero el que me había gustado era el ‘10’ del Municipal. “Este es el mejor”, me apoyó Michels”.

Ya en Barcelona

“Así que lo fichamos y lo instalamos en la calle Manuel Girona, con la familia, y su arranque fue espectacular”, continúa Minguella en su columna titulada Sotil se quedó sin fútbol y solo se dejó notar con su Ferrari amarillo.

Cuando Hugó Sotil llegó a Barcelona, se esperaba que juegue de inmediato; sin embargo, problemas con los documentos retrasaron su debut.

“Las cosas se torcieron con una recomendación de los servicios jurídicos del club a final de temporada. Existía un tratado entre Perú y España y se interpretó que los jugadores peruanos tenían los mismos derechos que los españoles y Sotil podía jugar sin ocupar plaza de extranjero. En base a esto, el Barça fichó a Neeskens y se inició el expediente en el Ministerio de Gobernación, al frente del cual estaba Arias Navarro. Pasaron las semanas, siguieron las gestiones, pero no hubo manera de que le dieran permiso para jugar”.

Y tan rápido como arrancó y comenzó a destacar, los problemas no demoraron.

“Al ‘Cholo’ Sotil solo le gustaba jugar a fútbol y se vio sin nada que hacer. El problema se hizo mayor por ser una persona difícil de controlar. Sotil se compró un Ferrari amarillo, el único que había en Barcelona. “¿No sabes que con este Ferrari todo el mundo sabrá dónde estás?”, le dije, pero le hacía ilusión el coche”, revela Josep Maria Minguella.

“Su carrera futbolística no pudo progresar y fue una lástima porque Sotil era un gran jugador con muy buenas posibilidades, pero la burocracia de la época fue un muro insalvable y el Barcelona siguió su camino sin él”, puntualiza.

