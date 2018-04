¿Zlatan Ibrahimovic jugará el Mundial Rusia 2018?

El sueco Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de la selección sueca tras la Eurocopa de Francia 2016, mantiene abiertas las puertas del retorno y su participación en el Mundial Rusia 2018.

“La posibilidad de que juegue en la Copa del Mundo es elevada”, publicó el delantero nórdico este domingo en su cuenta oficial de Twitter.

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018