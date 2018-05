Will Smith y Nicky Jam cantarán la canción oficial del Mundial Rusia 2018

En declaraciones con W Radio, Juan Diego Medina, representante de Nicky Jam, reveló que el artista urbano y Will Smith serán los intérpretes de la canción oficial del Mundial Rusia 2018.

Se conoció que el tema será lanzado el próximo 25 de mayo y que estará presente en la ceremonia de clausura del torneo.

Nicky Jam y Will Smith se encuentran por estos días en Hungría grabando el videoclip.

Este martes el artista estadounidense publicó en sus redes sociales una fotografía en donde aparece junto al reguetonero y la pelota oficial del Mundial.

“One Life to Live. Live it Up. #WorldCup”, se lee en la descripción de la foto.