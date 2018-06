Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 18.06.2018 / 16:01 PM

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Rostov Arena no te pierdas ninguna de incidencias del partido entre la Selección de Uruguay contra la Selección de Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo A del Mundial Rusia 2018, el cual se llevará a cabo este miércoles 20 de junio a las 10.00 am (hora peruana), el mismo que será transmitido por la señal de Latina y DIRECT TV Sports.

Uruguay no gustó en la primera jornada del Grupo A ante un Egipto que no juega bien sin Mohamed Salah, pero que aprovechó la poca asociación de los charrúas para plantar pelea. La pelota parada fue lo que finalmente decidió el triunfo de los dirigidos del maestro Washington Tabárez, sin embargo, no fue ello suficiente para llenar las expectativas.

Con Arabia Saudita se esperaba un mejor nivel a las deficiencias mostradas contra el cuadro ruso. Los dirigidos de Juan Antonio Pizzi están condicionados a lograr la hazaña, a un triunfo, de lo contrario estarían prácticamente fuera de pelear por alcanzar los octavos de final.

Uruguay vs Arabia Saudita | Posibles Alineaciones

Uruguay vs Arabia Saudita | La Previa

Uruguay no tuvo el mejor arranque teniendo una victoria más que agónica en su debut contra Egipto y se enfrentará en la segunda fecha del Grupo A del Mundial Rusia 2018 con una Arabia Saudita que en su primer cotejo no ha demostrado el nivel esperado tras caer goleado por el anfitrión de la Copa del Mundo.

A Uruguay no le importó que Egipto arranque sin Mohamed Salah pues salió con todos sus titulares, en especial su binomio en ataque conformado por Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes se mostraron muy opacos en el desarrollo de las acciones. El delantero del FC Barcelona no estuvo fino en la definición y dejó que la desesperación se hiciera presa de él. Por su parte, el goleador del PSG tuvo un par de ocasiones, pero luego pasó bastante desapercibido.

Uruguay no estuvo a la talla de las altas expectativas que se tenían como un claro y apabullante líder del grupo. Sin embargo, se espera que el panorama sea distinto en el encuentro contra los saudíes que a claras luces son el elenco más accesible del grupo.

Por su parte, Arabia Saudita, llegó a Rusia 2018 tras hacer una campaña de preparación de muchos altibajos, la cual se vio de manifiesto cuando arrancó su participación ante el anfitrión, Rusia, el cual no tuvo misericordia al propinar una paliza de 5-0 en el partido que fue el que dio inició a la Copa del Mundo.

Los saudíes ante Uruguay, si es que quieren mantener esperanzas de luchar por un cupo hacia los octavos de final, tendrán que mostrarse infinitamente eficientes ante una maquinaría muy bien aceitada como la uruguaya que de la mano del maestro Washington Tabárez ha venido demostrando ser uno de los equipos sudamericanos más sólidos de los últimos años.