Uribe: “El que no sea convocado que no se ponga a llorar”

Julio César Uribe, ex preparador de la Selección Peruana, habló tras el triunfo peruano de 3-1 sobre Islandia y comentó que lo más probable es que el profesor Ricardo Gareca ya tenga en mente a los 23 que irán a Rusia 2018 y que aquellos que no integren la convocatoria deben trabajar pensando en el siguiente proceso mundialista.

En diálogo con Radio Ovación, Uribe comentó: “En su momento manifesté que en la vida hay gente necesaria, pero no hay indispensables, el colectivo es el que logra potenciar las individualidades”.

Posterior a esto se refirió, fiel a su estilo, a aquellos que no serán llamados para jugar en el mundial Rusia 2018: “El que no está en la lista no tiene por qué ponerse a llorar, debe asimilarlo trabajando para la próxima Eliminatoria. Muchos pueden merecerlo o no, pero todo pasa por la decisión del técnico”.

Por otro lado, el ex DT de la blanquirroja opinó sobre esta primera etapa de la Selección Peruana con dos partidos amistosos victoriosos: “Es una grata alegría que los muchachos le han dado al país. Con Croacia nos tocó defender más y ahora nos tocó atacar más. Hacer 5 goles y recibir 1 implica que vamos por buen camino”.

Asimismo, Julio César Uribe no dejó pasar la ocasión para referirse sobre la actualidad de Christian Benavente en la Selección Peruana: “Benavente es un muchacho muy bien formado, un chico que no tuvo las respuestas que el entrenador buscaba. Finalmente es el DT quien toma la decisión. La presión a esa edad es bastante fuerte, más aún en un colectivo que ya está bastante engranado”.