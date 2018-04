Técnico de Suecia descarta a Zlatan Ibrahimovic para el Mundial Rusia 2018

“Un Mundial sin mí no sería lo mismo”, dijo Zlatan Ibrahimovic tras una entrevista con Jimmy Kimmel. El delantero sueco confirmó hace una semana que sí estará en el Mundial Rusia 2018, generando gran expectativa en sus seguidores; sin embargo, el técnico de su selección salió al frente y lo descartó tajantemente.

“Ibrahimovic le dijo que no a la selección sueca, que no iba a estar en el equipo después de la Eurocopa y lo respeté. Si rechazaste al equipo, no creo que debas volver. Respeto lo que él mismo dijo. Solo estarán en el Mundial los que dijeron que sí”, expresó Janne Andersson.

“Zlatan Ibrahimovic nos dejó. No está en mis planes y no creo que él merezca ir a Rusia 2018”, dijo el técnico de Suecia, que busca realizar una buena Copa del Mundo en base a jugadores jóvenes y comprometidos, agregó.

“A mí no me ha dicho que quiere jugar. Si ha tomado una decisión, puede llamarme con gusto y podemos hablar al respecto. No obstante, no quiso adelantar que pasaría si, finalmente, Ibrahimovic quisiese volver a la selección. “En este momento tengo otras cosas que hacer, no puedo estar pensando en qué pasaría sí…”, finalizó.

Suecia clasificó después de haber eliminado en los Play Offs a Italia. El equipo nórdico es parte del Grupo F junto a Alemania, México y Corea del Sur.