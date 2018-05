“Somos un equipo que ha hecho partidos sin Paolo y ha ido bastante bien”

Este lunes Yoshimar Yotún se sumó a los entrenamientos en la videna de la Selección Peruana y hoy se cumple su segundo día bajo el mando de Ricardo Gareca. El jugador de Orlando City señaló que “es feo que tu capitán no juegue el Mundial por una injusticia, pero seguimos firmes en el objetivo”.

“Nosotros prometimos que vamos a ir al Mundial juntos. Hay que trabajar y luego tratar de estar enterados de lo que está pasando”, agregó Yoshimar Yotún respecto a Paolo Guerrero, quien este martes por la mañana no fue indultado por el presidente de la FIFA, Gianni Infaitno.

Por otro lado, Yoshimar Yotún detalló el trabajo de este martes. “El profe armó dos equipos de once. Él hizo muchas variantes, estamos trabajando para llegar bien”. Además, confirmó que llega en su mejor momento. “Estoy en una liga que hay muchos partidos y estoy en un buen estado físico. Estoy pasando un partido bonito, me siento mejor, pero no se si mañana me despierto con amnesia”, dijo entre risas.

Ante la ausencia de Paolo Guerrero, dijo: “Él es un jugador importante, no hay nada que ocultar, pero nosotros somos un equipo que ha hecho partidos sin Paolo (Guerrero) y nos ha ido bastante bien”.

La Selección Peruana juega ante Escocia este 29 de mayo en el Estadio Nacional de Lima. Aquel día los hinchas podrán despedir al equipo antes de viajar a Rusia.