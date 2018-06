Serbia vs Chile EN VIVO ONLINE el partido amistoso previo al Mundial Rusia 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido amistoso fecha FIFA entre Serbia vs Chile que se jugará en la ciudad autriaca de Graz. El encuentro será hoy 4 de junio desde las 13 horas (hora peruana) y será transmitido por la señal de TVN Chile. Además, podrás seguir el minuto a minuto vía ONLINE por esta previa.

La Selección Chilena se enfrentara este lunes a su similar de Serbia en la ciudad austríaca de Graz en el que será su segundo amistoso de una gira europea que comenzó el pasado 31 de mayo con una derrota de 2-1 ante Rumanía.

Serbia vs Chile: alineaciones

Serbia: Vladimir Stojkovic; Aleksandar Kolarov, Milos Veljkovic, Dusko Tosic, Nikola Milenkovic; Nemanja Matic, Marko Grujic; Andrija Zivkovic, Adem Ljajic, Filip Kostic; Aleksandar Prijovic.

Chile: Gabriel Arias; Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Enzo Roco Miiko Albornoz; Erick Pulgar, Lorenzo Reyes, Diego Valdés, Junior Fernandes; Ángelo Henríquez y Ángelo Sagal

Árbitro: Alexander Harkam

Estadio: Merkur Arena, de la ciudad austríaca de Graz

Hora: 13:00 horas (hora peruana), 20.00 hora local, (18.00 GMT ).

Serbia vs Chile: previa

Reinaldo Rueda, el técnico de la Selección Chilena, dispuso media docena de cambios para su segundo desafío, en el que no contará con Gary Medel, quien se comprometido a estar en un amistoso antes de irse de vacaciones, tras una intensa temporada con el Besiktas turco, ni con el delantero del Benfica Nicolás Castillo, expulsado en el encuentro con los rumanos.

Erick Pulgar será el sustituto de Medel en la línea de contención, mientras Ángelo Henríquez comandará el ataque chileno en lugar de Castillo.

Reinaldo Rueda decidió además que Enzo Roco reemplace a Igor Lichnovsky y Miiko Albornoz a Sebastián Vegas en la defensa, y Junior Fernandes estará en la zona de creación en lugar de Martin Rodríguez.

La sexta novedad estará en el pórtico, donde Gabriel Arias, nacido en Argentina, debutará con la Roja, en reemplazo de Gonzalo Collao, pues Rueda desea probar al máximo de jugadores en esta etapa de trabajo.

“Tengo que preparar al equipo para el (Mundial) 2022. Si ahora a Collao, a Díaz y a todos los jóvenes no los fortalecemos, no los respaldamos, no los dejamos equivocarse y no les damos minutos, no será fácil”, dijo hoy el técnico en una rueda de prensa en Graz.

Rueda tuvo además elogios para Serbia: “es una selección experimentada, con características de lo que fue el fútbol yugoslavo, muy atractivo y ofensivo. Es una mixtura entre el fútbol europeo y sudamericano”, afirmó.

Serbia jugará su último ensayo ante Bolivia, en 9 de junio y ambos partidos servirán a Krstajic para definir el once titular mundialista. “En el duelo contra Chile probaremos distintas combinaciones. El resultado no es la prioridad, y contra Bolivia buscaremos otra cosa. Nos preparamos poco a poco para Costa Rica, un partido muy importante”, declaró.

Para el centrocampista Marko Grujic los rivales de ambos amistosos son “una muy buena elección porque son del mismo continente que Costa Rica y tienen una forma similar de juego”.