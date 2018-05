Senegal anuncia lista de 23 convocados para el Mundial Rusia 2018

El delantero del Liverpool inglés Sadio Mané encabeza la lista de veintitrés jugadores de Senegal que acudirán al Mundial de Rusia 2018 y que fue anunciada este jueves por el seleccionador del país africano, Aliou Cissé.

Senegal figura en el figura en el Grupo H junto con las selecciones de Polonia, Colombia y Japón.

Porteros: Abdoulaye Diallo (Rennes/FRA), Alfred Gomis (SPAL/ITA) y Khadim Ndiaye (Horoya/GUI).

Defensas: Lamine Gassama (Alanyaspor/TUR), Saliou Ciss (Valenciennes/FRA), Kalidou Koulibaly (Nápoles/ITA), Kara Mbodii (Anderlecht/BEL), Youssouf Sabaly (Burdeos/FRA), Salif Sane (Hannover/GER), Moussa Wague (Eupen/BEL)

Voalntes: Idrissa Gueye (Everton/ING), Cheikhou Kouyate (West Ham/ING), Alfred Ndiaye (Wolverhampton/ING), Badou Ndiaye (Stoke /ING), Cheikh Ndoye (Birmingham/ING), Ismaila Sarr (Rennes/FRA)

Delanteros: Keita Baldé (Monaco/FRA), Mame Biram Diouf (Stoke City/ING), Moussa Konate (Amiens/FRA), Sadio Mané (Liverpool/ING), Mbaye Niang (Torino/ITA), Diafra Sakho (Rennes/FRA), Moussa Sow (Bursaspor/TUR).

