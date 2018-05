Diego Godín: "Paolo Guerrero necesita apoyo porque está luchando por el Mundial"

Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, conversó este viernes con la prensa de su país para afirmar que el apoyo de los charrúas al delantero peruano Paolo Guerrero se debe a la sensibilidad que despierta, tanto en el equipo como en el pueblo, el recuerdo de la sanción a Luis Suárez en el Mundial de Brasil 2014.

“No es comparable pero es un momento que está en una situación límite donde está peleando por estar en el Mundial, necesitaba apoyo y qué menos que darle un apoyo a un colega”, subrayó Godín.

Los dichos a la prensa del zaguero del Atlético Madrid se dieron luego de una publicación que hicieron él y Suárez en sus cuentas de Twitter manifestando el apoyo a Guerrero y compartiendo la carta de los capitanes de Australia, Francia y Dinamarca en la que piden que Guerrero pueda jugar el Mundial de Rusia.

Diego Godín subrayó que lo que buscó con esto es darle apoyo a un colega para que pueda estar en la cita mundialista luego de haber cumplido una sanción.

Sin embargo, explicó que no sabe “cuál es realmente el fondo de la situación y en qué va a quedar” y que no sabe si es injusta la sanción y tampoco es el indicado para opinar de ello porque él no lo decide.

“Nuestro apoyo a Paolo Guerrero en este momento difícil. Nosotros también nos solidarizamos!”, publicó el pasado jueves capitán de la Celeste en su Twitter.

“Mi solidaridad con Paolo Guerrero en este momento difícil, yo te apoyo”, puso Suárez el mismo día.

Como se recuerda, Paolo Guerrero fue inhabilitado por 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un fallo emitido el 3 de mayo, por haber dado positivo tras un partido de clasificación para el Mundial jugado 5 de octubre de 2017 contra Argentina.

Con información de EFE