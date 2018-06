Selección Peruana ya entrena en Austria enfocado en amistoso contra Arabia Saudita

La Selección Peruana se toma con mucha seriedad su preparación antes de iniciar su participación en el Mundial Rusia 2018 y su próxima parada será el partido amistoso contra el combinado de Arabia Saudita este domingo 3 de junio, por lo que los muchachos de Ricardo Gareca no han perdido tiempo y ya tuvieron su primera práctica en el viejo continente.

A primeras horas del día arrancaron los entrenamientos regulares con dominio de balón, trabajo físico como táctico, seguido de un partido de práctica contra el seleccionado sub 20 que acompaña a la Selección mayor a modo de “sparring”.

Sin embargo, es importante destacar que la exigencia no fue la habitual al equipo dado que aún muchos jugadores de la Selección Peruana no se terminan de adaptar al cambio horario, muchos no han logrado descansar las horas requeridas, por lo que las cargas del entrenamiento de hoy no han sido muy intensas

Asimismo, hoy se pudo ver al capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, teniendo su primer entrenamiento con la “bicolor” desde octubre de 2017, quien tras conocer el fallo del Tribunal Federal Suizo de suspender la sanción de 14 meses impuesta por el TAS se traslado de inmediato a Austria (se encontraba en Suiza) para sumarse a la concentración de la “blanquirroja”.