Paolo Guerrero agradeció el apoyo de la hinchada durante el Mundial Rusia 2018

El delantero Paolo Guerrero se pronunció en conferencia de prensa para agradecer a los hinchas nacionales que viajaron hasta Rusia para alentar a la Selección Peruana durante su participación en el Mundial 2018, la cual termina este martes ante Australia.

“Es increíble lo que hemos vivido y esperemos que el país siga unido. Esa es nuestra motivación y nuestra fuerza. Todo ese cariño lo tenemos que retribuir dentro del campo. Sabemos dónde estamos parados, de ahí se pueden plantear más metas. Tenemos jugadores ahora con Mundiales”.

Por otro lado, el ‘Depredador’ reconoció estar expedito para jugar luego del Mundial pese al castigo que recibió (el cual es investigado por el Tribunal Federal Suizo) y que todavía no evalúa alejarse de la Selección Peruana.

“Puedo seguir jugando después de la Copa del Mundo, no tengo la fecha del castigo, pero yo me mantengo firme luchando por mi carrera. No sé si será mi último partido con la selección porque sé que todavía puedo jugar y aportar mucho”.

Cabe recordar que Paolo Guerrero fue sancionado 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras dar “positivo” en un control antidoping que le realizaron tras el partido contra Argentina en La Bombonera.