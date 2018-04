Nolberto Solano dio detalles de los convocados que irán al Mundial Rusia 2018

El asistente técnico de la Selección Peruana, Nolberto Solano, conversó con el programa La Cátedra para revelar que el entrenador Ricardo Gareca tiene casi definida la lista de jugadores que nos representarán en el Mundial Rusia 2018.

“Ricardo Gareca ya tiene casi todo definido para lo que quiere llevar a Rusia. Nosotros no somos como la selección argentina que no se sabe que jugadores irán o no, lo nuestro ya se conoce”.

Sobre los jugadores que no gozan de continuidad en sus respectivos equipos, Nolberto Solano catalogó de “preocupante” y espera que los próximos amistosos sirvan para definir en su totalidad la nómina que disputará la Copa del Mundo.

“Si existe la preocupación por los jugadores de la selección que no tienen minutos en sus clubes, eso es lo primordial para nosotros. Cuando todos los chicos se juntan y juegan hacen demasiado, responden”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana integra el Grupo C del Mundial Rusia 2018 junto a Francia, Dinamarca y Australia.