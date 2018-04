Alemania confirma fecha y sede del partido con la Selección Peruana

Hace unas semanas la Federación Peruana de Fútbol confirmó un partido amistoso con la selección de Alemania, que recién este viernes se pronunció al respecto y dio a conocer más detalles.

Reinhard Grindel, presidente de federación alemana, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter que el encuentro se disputará el próximo 9 de septiembre.

“Acabamos de decidir en nuestra reunión de la Federación Alemana de Fútbol que este es el el 9 de septiembre de 2018 en Sinsheim se jugará el partido amistoso con Perú”, escribió el también periodista y político alemán.

Como ya se había dado a conocer, este encuentro servirá para que ambas selecciones se pongan en forma tras el Mundial Rusia 2018. Mientras que Perú disputará la Copa América en 2019, Alemania tiene que disputar la Liga de Naciones y Eliminatorias de Eurocopa.

Wir haben gerade in unserer #DFB-Präsidiumssitzung entschieden: Das @DFB_Team trifft am 9. September 2018 in Sinsheim auf Peru. #GERPER