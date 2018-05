Selección Peruana: Alberto Rodríguez cuenta detalles de su vida privada

YOUTUBE. Alberto Rodríguez, el llamado a tomar la posta de capitán en la Selección Peruana, en caso Paolo Guerrero quede definitivamente del Mundial Rusia 2018, contó algunos detalles de su vida privada y familiar.

En el programa Domingo Al Día de América TV, Alberto Rodríguez contó algunos detalles de lo que fue es su vida conyugal, cómo conquistó a su esposa y cómo decidió guiar a su familia a la vida cristiana.

Tiene 3 hijos, dos varones y una niña. El ‘Mudo’ sabe que su fama se ha incrementado, pero él lo toma con modestia y tranquilidad. Sus hijos se mostraron orgullosos por tener la oportunidad de verlo con la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

“Una vez, luego de haber clasificado al Mundial, estaba con mi hijo en el auto y paramos para comprar unas galletas. Fuimos a una bodega, una persona me reconoció, me saludó y se fue. Cuando fui a la caja para pagar los objetos que había tomado, que eran bastantes, me dijeron que ya estaba pagado. La persona que me saludó lo había hecho. No pude ni agradecerle”, contó.

Alberto Rodríguez cuenta algunos detalles de su vida familiar y privada. (Video: América TV – YouTube)