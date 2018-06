Selección mexicana: preocupación por 3 jugadores que quedarían fuera por lesión

El seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, reveló este viernes que tres de sus jugadores titulares, el volante Andrés Guardado y los defensas Héctor Moreno y Diego Reyes siguen lesionados, lo que ha encendido las alarmas.

“Para el partido de mañana (sábado) contra Escocia ninguno de los tres va a estar. Por decisión del departamento médico se ha extendido la rehabilitación una semana más. Esperemos que los tres estén contra Dinamarca (en el amistoso del 9 de junio)”, dijo Osorio en una conferencia de prensa.

Aunque insistió en haber preparado al Tri para varios escenarios, entre ellos los de las lesiones, el entrenador colombiano confesó que el lunes cuando el grupo viaje a Europa se llevará a dos futbolistas más porque ahora nadie puede garantizar la recuperación de los lesionados.

México ya sufrió la baja por una dolencia de uno de sus principales zagueros, Néstor Araujo, del Santos Laguna, y ahora el estratega confía en que Guardado, del Betis español; Moreno, del Real Sociedad español, y Reyes, del Oporto portugués, sanen porque son piezas clave en sus posiciones.

La selección se despedirá este sábado en el estadio Azteca ante Escocia y al referirse al partido, Osorio aceptó que buscará ganar, pero que será más importante ver el funcionamiento y liquidar pendientes como la mejoría del rendimiento de tres cuartos de cancha hacia adelante, algo fallido el lunes pasado en el empate sin goles ante País de Gales.

A pesar de las críticas por el resultado, el entrenador insistió en que este partido fue productivo porque ayudó a madurar a algunos jugadores, aunque reconoció su disconformidad por el mal funcionamiento en el último tercio, en lo que trabajó esta semana.

Al responder un interrogante sobre si no le preocupaban las críticas que estaban empezando a llegar, Osorio aclaró que no han empezado porque siempre lo han criticado y este sábado el resultado no será lo primordial, aun cuando buscará vencer.

“Los juegos que debemos ganar son los del Mundial”, dijo.

A pesar de las malas noticias, Osorio mostró optimismo al decir que trabaja a diario para que sus jugadores cumplan las tareas y los futbolistas están dispuestos.

Osorio afrontará uno de los momentos más duros de su gestión al frente de la selección mexicana, al cortar a cuatro de sus 27 jugadores, que quedarán excluidos del Mundial Rusia 2018, aunque dos de ellos viajarán a Europa como suplentes como dijo este viernes.

México jugará en Rusia 2018 en el Grupo F contra Alemania, el 17 de junio; Corea del Sur, el 23, y Suecia, el 27, pero antes del Mundial terminará su preparación con un amistoso en Copenhague ante Dinamarca. EFE