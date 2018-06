Sebastián Vignolo pone a Perú como “la sorpresa del Mundial” en programa de FOX Sports

Jairo Rua 04.06.2018 / 12:34 PM

El conductor de 90 Minutos Fox, Sebastián Vignolo, respeta mucho a la Selección Peruana por lo que viene mostrando en sus últimas presentaciones de cara al Mundial Rusia 2018. Este lunes, después de que todos puedan ver diversos amistosos en diferentes partes del mundo, el conductor argentino señaló que Perú será la gran sorpresa del Mundial, siendo aprobado por sus panelistas durante el programa.

“Alemania, España, Brasil, Argentina y Francia puede ser. Voy a agregar a uno más tapadito que hay. A Uruguay lo voy a meter porque están calladitos, tienen un muy buen equipo”, señaló Óscar Ruggeri.

Mientras exmundialista explicaba las fortalezas de Uruguay, Sebastián Vignolo interrumpió: “Yo voy a poner a Perú como la sorpresa del Mundial”, ¿por qué no? dicen los panelistas. “Que para mí no sería sorpresa porque está trabajado bien, pero mundialmente es para muchos un seleccionado desconocido. Me gusta Perú”, añade el conductor del programa de FOX Sports.

La Selección Peruana viene a tope para el Mundial 2018. Este domingo el equipo de Ricardo Gareca sumó otro triunfo más en su preparación a la Copa del Mundo y la próxima semana cierra ante Suecia antes de viajar a Rusia. En total son 14 compromisos donde el equipo de todos no ha conocido de la derrota; exactamente desde el 23 de marzo del 2017.

La última vez que la Selección Peruana perdió un partido al mando de Ricardo Gareca fue el 15 de noviembre de 2016, cuando cayó por 2-0 ante Brasil en la jornada 12 de las Eliminatorias Rusia 2018.

Los periodistas argentinos indican que la Selección Peruana puede ser el próximo rival de Argentina (si es que ambas seleccione clasifican a la siguiente fase) en octavos de final. “Lo mejor no sería enfrentar a un sudamericano”, señala un panelista.

RUGGERIPUSO A URUGUAYENTRELOSCANDIDATOS Y @PolloVignoloCREEQUEPERÚ "SERÁ LA SORPRESA" DELMUNDIAL#FOXenRusia – Elogios para La Celeste y para la selección de Gareca en #90MinutosFOX. pic.twitter.com/aKQbk8IenW — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de junio de 2018

