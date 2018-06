Santamaría sobre Alberto Rodríguez: “Es un crack, cada día trato de aprender algo nuevo de él”

Para muchos Anderson Santamaría es el reemplazo natural de Alberto Rodríguez en la zaga central de la Selección Peruana. Sin embargo, Santamaría sabe que tiene aún mucho por aprender y asimilar de la solidez del popular “mudo”, por lo que el defensa del Club Puebla mexicano no se ha medido en llenar de elogios a Rodríguez.

En entrevista concedida tras el primer entrenamiento de la Selección Peruana en Austria, Santamaría fue consultado por la calidad de Alberto Rodríguez y comentó: “Venia conversando con él en el avión y le pregunte ¿Cómo haces para anticipar, ganar 10 de 10, cómo ganas tanto por arriba?”.

Asimismo, Anderson Santamaría se mostró muy agradecido y privilegiado de tener a alguien del peso y la jerarquía de Alberto Rodríguez en la misma posición que él, del cual destacó está dispuesto a absorber toda esa experiencia y solvencia con la que cuenta el zaguero del Junior de Barranquilla.

“No venia jugando mucho. Me contó lo que pasó en el club, el problema que tuvo con el técnico. Me dio algunos detalles que pondré en práctica. La verdad me quedé impresionado; para mí Alberto es un crack y cada día trato de aprender algo nuevo de él”.