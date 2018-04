Santamaría: “Sentí mucha confianza y seguridad jugando con la Selección”

En los primeros dos amistosos de la Selección Peruana ante los combinados de Croacia e Islandia, Anderson Santamaría dio seguridad en la zaga central de la bicolor, cotejos en los cuales el actual jugador del Club Puebla mexicano confesó sentirse en gran forma.

En diálogo con Radio Ovación, Santamaría comentó: “Creo que el equipo en general se comportó a la altura, esta vez me tocó tener minutos y con la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros pude hacerlo de buena manera”.

Asimismo, reveló que la confianza adquirida en el terreno de juego se lo debe a la guía del también central Christian Ramos: “Habló conmigo antes del partido, me brindó mucha confianza que tengamos mucha comunicación y que luego haga lo que vengo haciendo en el club, me sentí muy confiado como si hubiera jugado siempre”.

Y agregó: “Lo que más resalto es la confianza, siempre he esperado la oportunidad, siempre estuve preparado, el técnico siempre me viene siguiendo y me dijo si estaba preparado para tener minutos, le dije que sí, que siempre, me dio la oportunidad y le doy las gracias a él y a mis compañeros”.

Finalmente, indicó sentir mucha seguridad jugando de zaguero, posición que estrenó en el Melgar de Arequipa: “Juan Reynoso me vio características de central y día a día continúa haciéndolo. En la selección también tengo algunos referentes, acá en Puebla jugué de volante una vez pero fue una sensación distinta”.