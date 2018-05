Santamaría: “Gareca ve virtudes de delantero en mi”

La ausencia de un centro delantero en los entrenamientos que viene realizando la Selección Peruana ha llevado al técnico “bicolor”, Ricardo Gareca, a innovador con jugadores en posiciones poco habituales, entre ellos el caso que más resalta es del defensa Anderson Santamaría, al cual el preparador del equipo de todos viene probando como 9.

En declaraciones vertidas tras concluir la jornada de entrenamientos en la VIDENA, Santamaría comentó: “Desde ayer vengo trabajando en esa posición, creo que por la necesidad que no tenemos delantero y el profesor me dijo que me veía virtudes ahí, ya que en el 2015 jugué de 9 en el León de Huánuco y pude hacer varios goles y creo que es porque ahorita no hay ningún delantero entre los que estamos trabajando… Si se da la oportunidad, por la Selección juego hasta de arquero”.

Por otro lado, al actual jugador del Puebla de la Liga MX se le preguntó por el capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, a lo que expresó que: “Esperemos que pueda salir de este caso ya para tenerlo con nosotros. Es un jugador que nos aporta muchísimo dentro y fuera del campo con la experiencia que él tiene. Estamos ansiosos por tenerlo en el grupo”.

Finalmente, al ser consultado por el central Alberto Rodríguez (quien no la viene pasando bien en el Junior de Barranquilla), manifestó: “Espero que Rodríguez ya esté recuperado y con ritmo de juego, ya que es un futbolista muy importante para la Selección. Para mí Alberto es un crack y espero su pronta recuperación”.