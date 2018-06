Sampaoli: “No siento vergüenza, pero sí dolor”

La derrota de 3-0 de la Selección Argentina ante Croacia ha puesto a los gauchos con un pie fuera del Mundial Rusia 2018. Ante esto, Jorge Sampaoli, técnico argentino, ha salido al frente a dar conferencia de prensa donde tuvo que afrontar las preguntas confrontacionales, en especial, de la propia prensa argentina.

Cuando se le preguntó si sentía “vergüenza” por lo que ha sido catalogado como un “desastre”, Sampaoli contestó de la siguiente manera: “No sé si vergüenza, pero sí dolor. Me tocó hace mucho tiempo cuando entrenaba a un equipo de fútbol me tocó esto y ahora con la camiseta de mi país. Es doloroso. El plan del partido no prosperó y hay que apostar a una posibilidad que queda. Hay que pelear. El sentimiento es de mucho dolor por no haber estado a la altura de lo que quería el pueblo argentino”.

Acto seguido, Jorge Sampaoli pidió disculpa por el mal manejo y el terrible partido que jugó la Argentina: “Quiero pedir disculpas a toda la gente que vino a vernos. Me creo responsable de esto. Tenía tanta ilusión como ellos y hoy estoy muy dolido. Lo intenté, hacer lo mejor posible hasta ahora y no he encontrado la opción de darles lo que ellos quieren”.

A pesar de la derrota, Sampaoli sostuvo que queda luchar por una última oportunidad que será contra Nigeria: “Como conductores, nos tenemos que hacer cargo de realidades y esta realidad me toca a mí. Los jugadores acabaron muy mal. Estábamos muy ilusionados de poder lograr el primer lugar y estar cerca de la clasificación. Esto nos aleja y nos deja doloridos a todos. Aprovechar las fortalezas de un grupo que valoro mucho. No pudimos todavía consolidarnos en el proceso. Hay que pelear por la oportunidad que queda”.