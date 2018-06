Rusia vs Arabia Saudita: fecha, hora y canal del partido por el Mundial

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Rusia vs Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo A del Mundial Rusia 2018 este jueves 14 de junio desde las 10 am (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Luzhniki de Moscú y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

Rusia encara su Mundial inmersa entre el mar de dudas sobre su rendimiento y la enorme presión de tener que dar la cara y aprovechar su condición de local para llegar lejos, algo que se le ha resistido en las citas universales bajo su actual denominación.

En tanto, pese a la llegada al fútbol español de varios jugadores internacionales, que pasaron prácticamente inéditos, Arabia Saudí pasa por ser una de las grandes incógnitas de Rusia 2018 ante la ausencia de nombres conocidos en el panorama exterior, aunque tratan de exhibir su potencial en los torneos asiáticos de clubes.

Rusia vs Arabia Saudita – Alineaciones

Rusia: Por confirmar.

Arabia Saudita: Por confirmar.

Estadio: Luzhniki (Perú).

Hora: 10 am (hora peruana).

Canal de transmisión: Latina (Perú) y DirecTV Sports (Latinoamérica).

Rusia vs Arabia Saudita – Previa

Rusia, selección local del Mundial, inaugura el certamen este jueves 14 de junio ante Arabia Saudita, en un partido que llama la atención más por ser el primero de todos que por lo que pueden ofrecer los equipos futbolísticamente.

La Copa de las Confederaciones disputada el pasado año alimentó esa incertidumbre, por cuando el conjunto de Stanislav Cherchesov no fue capaz siquiera de alcanzar las semifinales al quedar tercera de su grupo con tan solo un triunfo, ante la modesta Nueva Zelanda. Rusia y México, con victorias ajustadas, dejaron a los rusos en la cuneta.

El hecho de no tener que jugar fase de clasificación no ha sido muy bien aprovechado por Rusia. Los resultados de los encuentros amistosos no han sido ni mucho menos brillantes en los últimos tiempos, en los que tan solo en algunas fases de determinados partidos los jugadores han alimentado ilusiones, como en el empate a tres ante España en noviembre del año pasado.

Al frente aparece la Arabia Saudita del exdelantero hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, que ha aceptado todo un reto en un banquillo que es casi una silla eléctrica.

El holandés Bert van Marjwik fue el encargado de devolver al conjunto saudí a una fase final pero divergencias con los dirigentes federativos dieron por acabada su etapa. El elegido, el argentino Edgardo Bauza, duró dos meses.

Poco antes del sorteo de la fase final de Moscú se conoció la contratación de Pizzi, que acababa de vivir la decepción de no poder clasificar a Chile.

El internacional español aceptó el reto de comandar en Rusia a una selección que basó su clasificación en la firmeza atrás y en los goles de Mohammad Al-Sahlawi, máximo artillero de la fase asiática.

Con información de EFE