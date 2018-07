Los rostros de la derrota tras la eliminación de Brasil

La Selección de Brasil sufrió una amarga derrota al ser eliminada durante los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 por 2-1 ante Bélgica y regresan a casa con la desazón de llegar como favorita al contar un plantel de lujo, pero sin haber logrado colarse siquiera en las semifinales de la Copa del Mundo.

Con un autogol de Fernandinho a los 13 minutos y un gol de Kevin De Bruyne a los 31, Bélgica tuvo un primer tiempo arrollador donde dominó a un Brasil que no terminaba de asentarse sobre el terreno de juego cuando llegó el primer tanto de los “diablos rojos”. Con un segundo tiempo con Tite haciendo los cambios necesarios para meter mayor presión vendría el descuento por parte Renato Augusto a los 76 minutos.

En adelante, Brasil fue más, buscó empujar al rival hacia su propio campo, pero los constantes errores en la definición por parte de la “verdeamarela” terminaron siendo el epitafio de un final que nadie esperaba. La desolación de los jugadores de la “Canarinha” fue grande cuando se dio el pitazo final en el Kazán Arena, el cual no solo significó su derrota sino también su consecuente eliminación para un seleccionado del que, mínimo, se esperaba llegara a las semifinales.

Ahora, Bélgica se verá las caras con el cuadro de Francia en la semifinal, la cual tendrá lugar el próximo martes 10 de julio a la 1.00 pm en el Estadio de San Petersburgo. Asimismo, mañana se llevarán los dos partidos restantes por cuartos de final entre los combinados de Suecia vs Inglaterra (9.00 am) y Rusia vs Croacia (1.00 pm).

Lo que dejó el partido en datos