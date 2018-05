Ricardo Gareca revela real motivo por el que no convocó a Claudio Pizarro

YOUTUBE. Ricardo Gareca ofreció una extensa conferencia de prensa y en ella habló de muchos puntos de la Selección Peruana y la prelista de convocados en las que no aparece Claudio Pizarro y Cristian Benavente.

El DT de la Blanquirroja fue muy claro, aunque sin nombrar a Claudio Pizarro. Quiere jugadores que soporten, no 35 minutos, sino 90 o 120 minutos.

“Tuvimos una primera etapa en la que no se contemplaba lesiones, no se contemplaba continuidad, se contemplaban NOMBRES y nos íbamos cada vez más abajo (en las Eliminatorias). La selección necesitaba cargase de jugadores que nosotros considerábamos adecuados y ello no era improvisado”, comenzó diciendo el ‘Tigre’.

En otro momento, retomó el tema: “Tenemos que tener en cuenta la edad, la continuidad de entrenamiento, la continuidad en el juego. La selección en el mundial necesita jugadores, no de 35 o 25 minutos, necesitamos jugadores que sean titulares y que soporten 90 minutos o, si nos va bien, 120 minutos, porque podría darse el caso”.

Ricardo Gareca develó algunos detalles sobre la no convocatoria de Claudio Pizarro. (Video: Canal N – YouTube)