Ricardo Gareca pone esta fecha para dar respuesta final a la FPF

Todo el Perú quiere que Ricardo Gareca se mantenga como entrenador de la Selección Nacional, pero ello es una decisión que el ‘Tigre’ deberá tomar y ha pedido un tiempo para entregar una respuesta final.

El contrato de Ricardo Gareca con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) concluyó cuando el árbitro dio por terminado el partido Perú vs Australia por el Mundial Rusia 2018.

Nolberto Solano, asistente de Gareca en este exitoso proceso, reveló que el DT argentino pidió entre 10 a 12 días para responder a la FPF, que le ha ofrecido

ampliar el contrato hasta Catar 2022. Con esto, Ricardo Gareca debería dar una respuesta el viernes 6 y domingo 8 de julio.

“Todo el país quiere escuchar que ha renovado. Es profesional, cauto, tendrá cabeza fría durante estos 10 o 12 días que tendrá de espera a la Federación. Aún no sé cuánto se van a reunir con él. Verá lo bueno y lo malo. Nosotros (cuerpo técnico) estamos cerca, recuerdo que hace cuatro meses quería concentrarse el 100% hasta el último partido del Mundial y no hablar sobre su renovación. Antes quería trabajar en un ambiente cómodo como la selección, de ese lado no habrá problema y de a partir de ahí tomará la mejor decisión. Nosotros como peruanos rogamos que pueda continuar unos años más”, señaló ‘Ñol’.

Sin duda, todo el Perú estará atento a su respuesta.