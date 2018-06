Ricardo Gareca: "Lo más importante que tiene la Selección Peruana es el equipo"

Tras el entrenamiento de la Selección Peruana este miércoles, Ricardo Gareca se presentó en conferencia de prensa, donde destacó el juego colectivo de la Blanquirroja y se mostró optimista, pero cauteloso respecto al partido con Francia.

“Perú va a salir como sale siempre. Perú siempre tiene la misma idea. Diferentes estrategias, pero la misma idea de juego. Respetamos a Francia porque es candidata a ganar el grupo y la Copa. Pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones”, declaró el estratega argentino.

“Nos hemos acostumbrado a vivir límites. En el desarrollo todos nos puedes ganar y entiendo que nosotros también podemos ganarle a cualquiera. Sabemos manejarnos en este contexto”, agregó.

En otro memento, Ricardo Gareca aseguró que siempre ha priorizado el juego individual de sus futbolistas por encima de un táctica de juego.

“Perú no está esquematizado en un táctica, siempre he considerado que el protagonismo de los jugadores esté por encima del sistema. Analizamos partidos y rivales, y de acuerdo a eso intentamos ser flexibles. No hay rigidez en cuando a la táctica. Entendemos sí que es importante estar organizados en el campo de juego”, sentenció.

Finalmente, indicó que no alineó de titular contra Dinamarca a Paolo Guerrero por haberse incorporado a última hora a las prácticas y “lo más importante que tiene Perú es el equipo”.

“Paolo está muy bien. No ponerlo ante Dinamarca fue una decisión mía. No jugó porque fue el último jugador que se incorporó. Y dentro de ese procesos, analizamos cuestiones de cara al debut. Pero en todo aspecto está muy bien”, contó Gareca.

“Lo más importante que tiene Perú es el equipo. Si estamos acá es porque durante todo el procesos nos han faltado jugadores; sin embargo, nos sobrepusimos a todas las adversidades. Eso nos trajo. Lo primordial para nosotros es el equipo”, puntualizo.