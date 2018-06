Ricardo Gareca lamentó la derrota de Perú ante Dinamarca en el Mundial

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, consideró que el marcador del choque ante Dinamarca fue injusto, aunque recordó que el fútbol está marcado por el acierto ante el gol.

“El partido fue que en líneas generales lo que pensábamos con una selección como Dinamarca importante en línea de juego. Fuimos a buscarle, estuvo disputado. Entre dos selecciones que buscaban ganar y en ese contexto creo que Perú hizo mérito de ponerse por delante”, apuntó el preparador.

“Ellos fueron efectivos para la proporción de llegadas que tuvieron. No tengo nada que reprochar a los muchachos. El resultado no refleja lo que pasó en el terreno de juego. Pero el fútbol es efectividad y lo que me deja tranquilo fue la actitud de los jugadores. Lamentablemente con la cantidad y el apoyo del público no pudimos darle lo que queríamos”, analizó Gareca.

“Independientemente de la gran selección a la que nos enfrentamos, el ambiente no tuvo nada que ver con el desarrollo en el campo. La gente no es motivo de presión sino una energía importante. Siempre contamos con el apoyo masivo de la gente en todos los escenarios. Sabíamos que iba a ocurrir aunque no de tanta magnitud. pero no es presión de ningún tipo”, añadió el entrenador.

“El fútbol es eficacia pero nos gusta que el equipo intente jugar y genere ocasiones a través de asociaciones. Por momentos lo pudo conseguir y por momentos no. Es un momento triste para nosotros porque teníamos mejores expectativas pero ahora hay que recuperarse para el partido de Francia”, recordó el seleccionador de Perú.