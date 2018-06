Familia de Ricardo Gareca quiere que siga al mando de la Selección Peruana

Ricardo Gareca indicó este martes, tras la victoria de la Selección Peruana ante Australia, que se tomará un tiempo prudencial para determinar si sigue o no al mando de la Blanquirroja.

Eso sí, al menos la familia del entrenador argentino expresó abiertamente su deseo de que el Tigre se quede en la Videna por otros cuatro años.

“Siento alegría por el pueblo peruano, pero queríamos pasar […] “Sí, por supuesto [quiero que se quede]. Cómo no voy a querer, pero es una decisión que va a tomar él. Dejémoslo descansar un poquito y después arranca de nuevo”, declaró la esposa de Ricardo Gareca en Sochi.

En tanto, el hijo del seleccionador de Perú también dijo querer que su padre siga en la Videna hasta el Mundial de Catar 2022.

“Gracias a todos por el cariño, ojalá sigamos todos juntos por 4 años más. Dios quiera, nosotros queremos que él siga”, señaló Milton Gareca.

“Él no emite ningún tipo de señal hasta que no termine el proceso, no se sabe nada. Cómo no vamos a querer (que se quede) con todo el cariño que tienen ustedes, es único. Gracias a ustedes por el cariño ¡arriba Perú!”, puntualizó.