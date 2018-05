Te espero capitán. El entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca dijo que esperará a Paolo Guerrero hasta el final de sus posibilidades en la justicia e incluirlo en la lista final de 23 jugadores.

Ricardo Gareca ofreció este domingo la que podría ser su última conferencia de prensa en el Perú antes de partir a Europa para jugar dos amistosos más y luego enfocarse de lleno en el Mundial Rusia 2018.

El ‘Tigre’ se mostró algo fastidiado por las constantes preguntas sobre Paolo Guerrero, pero aclaró un tema importante: no cerrará su lista final de 23 hasta que Paolo Guerrero agote todas sus posibilidades o hasta la fecha límite que ordena la FIFA para entregar dicha lista.

“No dejo de reconocer que Paolo [Guerrero] sigue teniendo la importancia de todos, pero como no tengo nada seguro y no hay certezas, lo único que resolví es trabajar sobre las realidades. Ya no me voy a expresar más. Hay que pasar a otro punto”, expresó.

“No quiero que el tema sea reiterativo, pero si Paolo Guerrero queda apto, tendrá su lugar (en la lista de 23)”, agregó.

Ricardo Gareca y el mensaje a Paolo Guerrero. (Video: Gol Perú – YouTube)