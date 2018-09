Rayo Vallecano vs Alavés EN VIVO con Luis Advíncula por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio de Vallecas no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Rayo Vallecano vs Deportivo Alavés por la quinta fecha de LaLiga Santander, la cual tendrá lugar este sábado 22 de setiembre a las 6.00 am (hora peruana) y que será transmitido por la señal de Bein Sports y Movistar Plus España.

El Estadio de Vallecas reabre sus puertas tras casi un mes clausurado y lo hace para albergar un duelo que no se producía desde hace quince años en la máxima categoría entre el Rayo, que la pasada jornada venció en Huesca, y el Alavés, que está protagonizando uno de sus mejores arranques de la historia.

El Rayo Vallecano regresa a su estadio después de un mes en el que la actualidad ha pasado más por asuntos extradeportivos que por temas puramente futbolísticos.

Rayo Vallecano vs Alavés | Minuto a minuto

Rayo Vallecano vs Alavés | Posibles Alineaciones

Rayo Vallecano: Alberto; Advíncula, Amat, Abdoulaye, Alex Moreno; Kakuta, Imbula, Elustondo, Álvaro García; Trejo y Raúl de Tomás.

Deportivo Alavés: Pacheco; Martín, Maripán, Laguardia, Duarte; Ibai Gómez, Brasanac, Wakaso, Jony; Calleri y Guidetti.

Rayo Vallecano vs Alavés | La Previa

El cierre del estadio de Vallecas desde el pasado 27 de agosto ha estado vigente hasta este mismo viernes, en la previa del duelo, algo que ha mantenido en vilo, sobre todo, a ambas aficiones, que han mostrado su malestar por está situación de indefinición a lo largo de la semana.

En el aspecto puramente deportivo, el Rayo llega reforzado a este choque tras estrenar su casillero de victorias la pasada jornada en El Alcoraz, frente al Huesca, en un partido en el que los jugadores rindieron a mejor nivel que en anteriores partidos.

Míchel ha optado para esta convocatoria por dar entrada al central uruguayo Emiliano Velázquez y al extremo José Ángel Pozo, en detrimento del defensa Alex Gálvez y el centrocampista Santi Comesaña.

En cuanto al once titular no se espera que Míchel introduzca nuevas variantes dado el rendimiento mostrado en Huesca, por lo que todo apunta a que podría repetir el mismo equipo titular con Raúl de Tomás y el argentino Oscar Trejo en punta.

Enfrente estará el Alavés, que buscará su tercer triunfo consecutivo que le permita alcanzar los diez puntos y protagonizar uno de sus mejores inicios en la máxima competición.

Después de superar al Espanyol y al Real Valladolid, el equipo vitoriano tiene la moral por la nubes para visitar a un Rayo Vallecano en crecimiento con el paso de las jornadas.

El “Pitu” Abelardo no podrá contar con los lesionados Rodrigo Ely, Tomás Pina, Borja Bastón y Adrián Marín, aunque ha recuperado a Rubén Sobrino, que fue baja de última hora en el choque celebrado en Pucela la semana pasada.

Con la disponibilidad del atacante de Daimiel, el técnico asturiano tendrá más posibilidades para una delantera en la que presumiblemente repetirán el argentino Jonathan Calleri y el sueco John Guidetti.

Abelardo se llevará a diecinueve jugadores a Vallecas en una lista de la que vuelve a quedarse fuera el colombiano Dani Torres.

Fernando Pacheco seguirá bajo los palos de la portería alavesista y por delante formará una zaga con Martín Aguirregabiria y Rubén Duarte en las bandas, y en el centro con Víctor Laguardia y el chileno Guillermo Maripán, que regresará al centro de la defensa.

En el centro del campo es posible que repitan el serbio Darko Brasanac y el ghanés Wakaso Mubarak, mientras que Jony Rodríguez e Ibai Gómez serán las referencias junto a la línea de banda.