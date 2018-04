Presentan el videoclip de la canción de Jason Derulo para el Mundial Rusia 2018

YouTube. A poco más de 60 días para el Mundial Rusia 2018, esta semana se presentó Colors, el himno de Coca Cola para el certamen y que es interpretado por el artista Jason Derulo.

En medio de decenas de banderas y alegorías de fútbol, el estadounidense aparece en un cancha sintética al lado de diversos bailarines.

Las imágenes del videoclip fueron publicadas en YouTube y en cuestión de minutos se viralizaron en redes sociales. En esta nota te dejamos el video, así que no te lo pierdas.

Vale recordar que este solo es el himno de Coca Cola. La FIFA dará a conocer en las próxima semanas la canción e himno oficial del Mundial Rusia 2018, así que hay que estar a la expectativa.

Así fue en Brasil 2014:

Canción oficial: We Are One (Ole Ola)

Himno oficial: Dar Um Jeito

Canción Coca Cola: La Copa de Todos