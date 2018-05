Portugal vs Túnez EN VIVO ONLINE amistoso de preparación para Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Municipal de Braga no te pierdas el cotejo entre los seleccionados de Portugal vs Túnez por partido amistoso preparatorio para el Mundial Rusia 2018, el cual se llevara a cabo este lunes 28 de mayo a la 1.45 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de BeIN Sports.

Ambos llegan a este amistoso en diversos contextos: Portugal jugará sin su máximo referente, Cristiano Ronaldo, quien se integrará en los próximos días tras haber disputado la final de la Champions League. Túnez, por su parte, busca incrementar su nivel con un rival de lujo ya que necesitará buenos argumentos para enfrentar a los equipos que se encuentran en el Grupo G de Rusia 2018.

Portugal vs Túnez | Posibles Alineaciones

Portugal: A. Lopes, J.Fonte, Rolando, Mário Rui, João Cancelo, R. Quaresma, M. Fernandes, Adrien Silva, A. Gomes, B. Fernandes, André Silva.

Túnez: M. Hassen, S. Ben Youssef, A. Maâloul, D. Bronn, N. Sliti, F. Sassi, E. Skhiri, S. Khaoui, Y. Meriah, W. Khazri y A. Badri

Portugal vs Túnez | La Previa

Portugal es el actual campeón de Europa y está en la obligación de demostrar no solo su nivel como tal, sino ratificar los argumentos que les dieron créditos para hacerse con la Eurocopa, y más aún que es un equipo bastante funcional al no contar (al menos en este partido) con la presencia de su máximo referente, Cristiano Ronaldo, quien aún no se suma a la concentración lusa por haber disputado y ganado la final de la Champions League.

El modesto equipo del norte de África Túnez, busca tener choques con rivales de peso que le permitan, precisamente, hacer un papel digno en Rusia 2018, sobre todo, si tenemos en cuenta el complicado grupo que le ha tocado al lado de equipos de la talla de Bélgica, Inglaterra, como de Panamá.

Lo cierto es que para hacerse con el boleto hacia el mundial, a Túnez le salieron las cosas muy bien, dejando muy detrás a elencos como los de la República Democrática del Congo, Libia y Guinea.

Por su parte, el entrenador del cuadro de Portugal, Fernando Santos, tiene una chance para probar el posible once que arrancará en Rusia 2018 ante España el 15 de junio en el Olimpyskiy Stadion Fisht de la ciudad de Sochi.

Vale recordar que los portugueses, en la anterior fecha de amistosos de la FIFA goleó por 3-0 al conjunto de Holanda, equipo que no consiguió la clasificación al mundial. Ante la ausencia de Cristiano Ronado, el técnico luso apostará por la de Adrien Silva y André Silva.