Polonia vs Senegal: fecha, hora y canal TV por el Mundial Rusia 2018

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Otkrytie Arena en la ciudad de Moscú, no te pierdas ninguna de las incidencias del cotejo entre los combinados de Polonia vs Senegal por la primera fecha del Grupo H del Mundial Rusia 2018, la cual se llevará a cabo este martes 19 de junio a las 10.00 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

El cuadro africano de Senegal a Rusia 2018 tras haber disputado 5 cotejos de preparación de los cuales solo ganó en uno, empató 3 y solo cayó en uno; en tanto que la escuadra de Polonia con Robert Lewandowski como jugador más destaco, solo ha ganado ante Corea del Sur y empató con Chile, que no se ha clasificado a la Copa del Mundo.

Polonia vs Senegal | Posibles Alineaciones

Polonia: por confirmar

Senegal: por confirmar

Polonia vs Senegal | La Previa

El combinado de Polonia clasificó a Rusia 2018 sin muchos problemas luego de hacer con el primer lugar, con 25 unidades, en el Grupo E durante las eliminatorias europeas. Su perseguidor más cercando fue Dinamarca (rival de la Selección Peruana) que obtuvo 20 y definió su suerte en el repechaje.

En su camino preparatorio hacia Rusia 2018, Polonia cayó 1-0 contra Nigeria, luego vencería por un peleado 3-2 a Corea del Sur, acto seguido empatarían, en un encuentro emocionante, al equipo chileno que se queda a puertas del mundial, por marcador de 2-2. Y aún tiene pendiente un amistoso más ante el equipo europeo de Lituania que se llevará el martes 12 de junio a las 11.00 am (hora peruana).

Senegal, por su parte, fue claro líder en el proceso clasificatorio africano al pasar primero en el Grupo D con 14 puntos, dejando atrás a seleccionados como Burkina Faso, Cabo Verde y Sudáfrica.

En su camino preparatorio hacia Rusia 2018, Senegal empató 1-1 ante Uzbekistán, quedó 0-0 contra Bosnia y Herzegovina, otro 0-0 ante el combinado de Luxemburgo, una derrota de 2-1 con Croacia y cerrando con triunfo de 2-0 con Corea del Sur.

Vale recordar que en el Grupo H, Polonia y Senegal se encuentran juntos a los seleccionados de Colombia (la gran favorita a liderar la tabla) y el Japón, que no ha tenido los resultados buscado en los amistosos jugados.