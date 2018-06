Pizzi “confía en una mejor performance” del equipo tras el 5-0 ante Rusia

Juan Antonio Pizzi, entrenador de Arabia Saudita, expresó su molestia tras el rendimiento de sus jugadores al perder 5-0 ante Rusia en el primer partido del Mundial Rusia 2018 jugado en Moscú. El técnico señaló que confía en sus futbolistas y que en el próximo encuentro habrá una mejora.

“Estas decisiones no están en mis manos, fuera de mi alcance, yo voy a seguir trabajando. Confío plenamente en lo que hemos hecho hasta ahora, confío en los futbolistas y confío que vamos a tener una mejor performance en el próximo partido”, señaló el técnico Pizzi.

“Yo creo que vi una evolución desde que estamos trabajando con este equipo no puedo tomar como referencia el equipo de hoy, porque he reconocido que no hemos estado ni si quiera cerca de lo que pretendemos hacer”, agregó.

“Hemos visto aspectos que se han mejorado y que nos llevará tomar tiempo, indudablemente. En el próximo partido recobraremos el ánimo”, finalizó.

Los rusos Yury Gazinsky, Artem Dyuba, Aleksandr Golovin y Denis Cheryshev, por partida doble, son los primeros goleadores del Mundial Rusia 2018, que este jueves comenzó con la victoria del conjunto anfitrión sobre Arabia Saudí por 5-0.

Gazinsky abrió el marcador en el minuto 12 y Cheryshev amplió la ventaja en el 43. Tras el descanso llegó el tercer tanto del equipo ruso, obra de Artem Dzyuba.

Ya en el tiempo añadido repitió Denis Cheryshev para destacarse como primer líder de la clasificación de realizadores y Aleksandr Golovin cerró la goleada.