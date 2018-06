Perú vs Francia: fecha, hora y canal del partido por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 16.06.2018 / 14:03 PM

El jueves 21 de junio desde las 10:00 am (hora peruana), Perú vs Francia protagonizan un partido de vida o muerte por la segunda fecha del grupo C por el Mundial Rusia 2018. El Arena Ekaterimburgo será escenario de este duelo que se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por Latina (canal 2) y DirecTV Spors (canal 610), donde el equipo de Ricardo Gareca le valdrá sumar y esperar hasta la última fecha para continuar en la cita mundialista. Además, podrás seguir vía ONLINE el minuto a minutopor esta previa.

El partido Perú vs Francia será el segundo de la bicolor en la Copa del Mundo. Después de caer 1-0 ante Dinamarca en el debut, los jugadores de la Blanquirroja tiene la obligación de sumar puntos para seguir a la expectativa de una clasificación a octavos de final.

Dinamarca tiró de sosiego y precisión para desmontar el entusiasta regreso a un Mundial de Perú, que pagó su nula eficacia para salir con una derrota de un duelo que puede resultar crucial para lograr el acceso a la segunda fase.

Plantilla de Perú en el Mundial Rusia 2018

Plantilla de Francia en el Mundial Rusia 2018

Perú vs Francia: posibles alineaciones

Francia: Lloris, Varane, Umtiti, Hernández, Pavard, Pogba, Kanté, Tolisso, Griezman, Dembélé y Mbappé.

Perú: Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco, Yotún, Tapia, Flores, Carrillo, Cueva y Guerrero.

Estadio: Arena Ekaterimburgo.

Hora: 10:00 am. (hora peruana).

Canal: Latina (canal 2) y DirecTV Sports (canal 610)

Perú vs Francia: previa

Llevaba treinta y seis años Perú sin disputar un Mundial. Dinamarca, que se perdió el de Brasil 2014 pero que sí estuvo en Sudáfrica 2010, mostró a su adversario cómo se las gastan en la alta competición. En la que no basta con el coraje ni se gana solo con corazón. No anotó ni de penalti.

El cuadro danés vive una cierta reconversión. Pocos son sus futbolistas con bagaje mundialista. Pero el grupo de Age Hareide tiene talento y un cúmulo de hombres que forman parte de plantillas reputadas habituadas a partidos de renombre. Christian Eriksen en el Tottenham, Andreas Christiansen con el Chelsea o Simon Kjaer, del Sevilla. Y eso se notó.

Ricardo Gareca no innovó y mantuvo la idea que había manejado en los días previos de preparación. Fue Paolo Guerrero el damnificado. El líder del conjunto peruano comenzó en el banco, a la espera. El técnico argentino optó por la versatilidad ofensiva y el buen momento de Jefferson Farfán.

La otra cara de la moneda es la Selección de Francia, que ocupa el puesto 7 en el ranking de la FIFA, cuenta con experimentados jugadores como Paul Pogba, Olivier Giroud, Hugo Lloris y Antoine Griezmann. El equipo francés tiene como entrenador a Didier Deschamps, campeón del mundo con su selección en Francia 1998, que debutó con un triunfo ajustado por 2-1 ante Australia.

El Perú vs Francia será crucial para ambos. Por un lado, la Selección Peruana está obligado a sumar tres puntos para continuar con vida y mantener la ilusión de clasificar a los octavos de final. Por otro lado, los blues buscarán sentenciar la fase de grupos ante el debutante y continuar con la etiqueta de favorito en esta Copa del Mundo.

Fixture del Mundial Rusia 2018

Jueves 14 de junio

Rusia 5-0 Arabia Saudita (Grupo A)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Viernes 15 de junio

Egipto 0-1 Uruguay 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo A)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Marruecos 0-1 Irán (Grupo B)

Zenit Arena, San Petersburgo

Portugal 3-3 España (Grupo B)

Estadio Fisht, Sochi

Sábado 16 de junio

Francia 2-1 Australia (Grupo C)

Kazán Arena, Kazán

Argentina 1-1 Islandia: (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Perú vs Dinamarca: (Grupo C)

Mordovia Arena, Saransk

Croacia vs Nigeria: 2:00 pm – 19:00 GMT (Grupo D)

Arena Baltika, Kaliningrado

Domingo 17 de junio

Costa Rica vs Serbia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo E)

Samara Arena, Samara

Alemania vs México: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Brasil vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Rostov Arena, Rostov del Don

Lunes 18 de junio

Suecia vs Corea del Sur: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo F)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Bélgica vs Panamá: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo G)

Estadio Fisht, Sochi

Túnez vs Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo G)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Martes 19 de junio

Polonia vs Senegal: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo H)

Otkrytie Arena, Moscú

Colombia vs Japón: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Mordovia Arena, Saransk

Rusia vs Egipto: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo A)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 20 de junio

Uruguay vs Arabia Saudita: 10:00 am. – 15:00 GMT (Grupo A)

Rostov Arena, Rostov del Don

Portugal vs Marruecos: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo B)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Irán vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Kazán Arena, Kazán

Jueves 21 de junio

Dinamarca vs Australia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo C)

Samara Arena, Samara

Francia v Perú: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo C)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Argentina vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Viernes 22 de junio

Brasil vs Costa Rica: 7:00 am- 12:00 GMT (Grupo E)

Zenit Arena, San Petersburgo

Nigeria vs Islandia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo D)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Serbia vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Arena Baltika, Kaliningrado

Sábado 23 de junio

Bélgica vs Túnez: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Otkrytie Arena, Moscú

Alemania vs Suecia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Fisht, Sochi

Corea del Sur vs México: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Rostov Arena, Rostov del Don

Domingo 24 de junio

Inglaterra vs Panamá: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Japón vs Senegal: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Polonia vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Kazán Arena, Kazán

Lunes 25 de junio

Uruguay vs Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Samara Arena, Samara

Arabia Saudita vs Egipto: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Irán vs Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Mordovia Arena, Saransk

España vs Marruecos: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Arena Baltika, Kaliningrado

Martes 26 de junio

Dinamarca vs Francia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Australia vs Perú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Fisht, Sochi

Nigeria vs Argentina: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Zenit Arena, San Petersburgo

Islandia vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Rostov Arena, Rostov del Don

Miércoles 27 de junio

Serbia vs Brasil – Moscú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Otkrytie Arena, Moscú

Suiza vs Costa Rica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Corea del Sur vs Alemania: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Kazán Arena, Kazán

México vs Suecia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Jueves 28 de junio

Inglaterra vs Bélgica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Arena Baltika, Kaliningrado

Panamá vs Túnez: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Mordovia Arena, Saransk

Japón vs Polonia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Senegal vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Samara Arena, Samara

Octavos de final

Sábado 30 de junio

1C vs 2D: 9:00 am – 14:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

1A vs 2B: 1:00 pm – 18:00 GMT (1)

Estadio Fisht, Sochi

Domingo 1 de julio

1B vs 2A: 9:00 am – 14:00 GMT (5)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

1D vs 2C: 1:00 pm – 18:00 GMT (6)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Lunes 2 de julio

1E vs 2F: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

1G vs 2H: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Rostov Arena, Rostov del Don

Martes 3 de julio

1F vs 2E: 9:00 am – 14:00 GMT (7)

Zenit Arena, San Petersburgo

1H vs 2G: 1:00 pm – 18:00 GMT (8)

Otkrytie Arena, Moscú

Cuartos de final

Viernes 6 de julio

Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2: 9:00 am – 14:00 GMT (1)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4: 1:00 pm – 18:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

Sábado 7 de julio

Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Estadio Fisht, Sochi

Semifinales

Martes 10 de julio

Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm (1)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 11 de julio

Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm (2)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Tercer puesto

Sábado 14 de julio

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Zenit Arena, San Petersburgo

Final

Domingo 15 de julio