Perú vs Francia EN VIVO por el grupo C del Mundial Rusia 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Perú vs Francia por la segunda fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018. El encuentro será este jueves 21 de junio desde las 10:00 am. (hora peruana) y se jugará en el Arena Ekaterimburgo por la transmisión de Latina (canal 2) y DirecTV Sports (canal 610). Además, podrás seguir el minuto a minuto vía ONLINE por esta previa.

La Selección Peruana debutó con una derrota en el Mundial Rusia 2018 ante Dinamarca. Ante muchos intentos y con un penal fallado, el equipo dirigido por Ricardo Gareca no pudo imponerse ante los escandinavos y terminó lamentándose en el Mordovia Arena de Saransk.

La segunda fecha del grupo C será el 21 de junio. Perú vs Francia disputarán un crucial encuentro con dos realidades diferentes. Por un lado, la Blanquirroja está obligado a sumar puntos para seguir con vida en la fase de grupos; la otra cara de la moneda son los Blues, que quieren definir el grupo y conseguir la victoria para asegurar un cupo en los octavos de final.

Perú vs Francia: posibles alineaciones

Francia: Lloris, Varane, Umtiti, Hernández, Pavard, Pogba, Kanté, Tolisso, Griezman, Dembélé y Mbappé.

Perú: Gallese, Advíncula, Rodríguez, Ramos, Trauco, Yotún, Tapia, Flores, Carrillo, Cueva y Guerrero.

Estadio: Arena Ekaterimburgo.

Hora: 10:00 am. (hora peruana).

Canal: Latina (canal 2) y DirecTV Sports (canal 610).

Perú vs Francia: previa

El Perú vs Francia se juega este jueves 21 de junio desde las 10:00 de la mañana en el Ekaterimburgo Arena. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán la revancha y querrán lograr la hazaña ante uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo.

La Selección Peruana demostró superioridad en los 90 minutos, pero tuvo problemas para poder definir ante el arco rival. Las llegadas por banda fueron un dolor de cabeza para Dinamarca, pero por suerte de ellos, los atacantes no pudieron definir ante Schmeichel.

Christian Cueva tuvo en sus pies la posibilidad de aumentar en el marcador y ser el priero, después de 36 años, en anotar en un Mundial. La ansiedad le jugó en contra y el volante terminó mandándola a la tribuna, lamentándose y recibiendo el consuelo de sus compañeros.

Este partido tendrá como favorito a Francia, que es favorito en el Mundial Rusia 2018 y querrá cobrarse su revancha de los Mundiales pasados. Didier Deschamps aseguró que Perú “es un equipo con mucha calidad” y que tendrán que “estar preparados”.

“Todos sabemos de la calidad que tiene Perú, no hace falta que hable de ello. Además, tiene ese orgullo y esa pasión nacional. Creo que hay 30.000 peruanos en Moscú estos días”, dijo Deschamps tras el triunfo 2-1 en el debut de Francia sobre Australia.

“Es un equipo típico sudamericano y sabemos de la calidad que atesoran. Ya nos enfrentamos a Colombia el pasado mes de marzo. Perú no es sólo agresividad, sino que tiene grandes futbolistas. Tenemos tiempo para prepararnos para el choque del jueves”, expresó el seleccionador de Francia.

Perú vs Francia: declaraciones

Jugadores peruanos declararon ante la prensa tras el debut contra Dinamarca. “Estoy un poco triste por el penal. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble”, dijo Christian Cueva.

Paolo Guerrero: “Hay que respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me requiera”. Respecto al penal fallado de Cueva, señaló: “Le puede pasar a cualquiera. Fui a hablar con él porque es un jugador fundamental dentro del equipo y tenía que recuperarse”, sentenció.

Jefferson Farfán: “Hay que estar fuertes mentalmente. Es un equipo que ha superado adversidades”, dijo. “Quedan dos partidos y por todo lo que ha hecho el equipo hay que confiar”, alentó el delantero.

Edison Flores se mostró confiado en las opciones de Perú a pesar de la derrota contra Dinamarca. “Si jugamos así vamos a dar que hablar y crear peligro a las selecciones que nos vienen enfrente”. “Christian da todo siempre y le apoyamos todos. No solo le pasa a él sino a todos los jugadores. El respaldo a un compañero está por encima de todo”, concluyó.

El defensa Alberto Rodríguez calificó de injusto el marcador contra Dinamarca aunque reconoció que su equipo fue penalizado por la falta de acierto. “Por muchos momentos tuvimos el control del partido y no pudimos concretar tantas ocasiones que tuvimos. El que hace gol es el que gana. Todo está abierto aún. Para nosotros quedan dos finales. Nos viene Francia y no podemos fallar”, advirtió el defensa.

