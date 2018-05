Perú vs Escocia protagonizan las portadas de este martes 29 de mayo

Perú vs Escocia se enfrentan este martes 29 de mayo desde las 8 de la noche en el Estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca tendrá este martes una nueva prueba para demostrar que no acusa la ausencia de su capitán y máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, del que no podrá disponer en el Mundial de Rusia 2018 al estar inhabilitado por un caso de dopaje.

El partido, de carácter amistoso, se disputará en el Estadio Nacional de Lima y será la despedida de la selección peruana ante su público, pues ya no jugará más encuentros en su territorio antes de su debut en el Mundial.

El combinado peruano culminará su preparación por Europa, donde jugará sendos amistosos contra Arabia Saudí y Suecia, por lo que ante Escocia el estadio registrará un lleno absoluto en un ambiente de fiesta y expectación por volver a ver a Perú en un Mundial después de 36 años.

Ricardo Gareca dispondrá en principio el mismo once titular que ha utilizado en los partidos anteriores donde ya no contaba de Guerrero, de manera que Jefferson Farfán será el referente en el ataque peruano, con Raúl Ruidíaz en la recámara.

Por su parte, la selección de Escocia buscará seguir asentando la renovación en su equipo que ha puesto en marcha su técnico, Alex McLeish, desde que se hizo cargo del combinado hace tres meses.

Alineaciones probables:

Perú: Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Christian Cueva y Jefferson Farfán. Seleccionador: Ricardo Gareca.