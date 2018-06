Perú vs Dinamarca: fecha, hora y canal del partido por el Mundial Rusia 2018

Jairo Rua 14.06.2018 / 16:51 PM

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Perú vs Dinamarca por la fecha 1 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 este sábado 16 de junio desde las 11 am (hora peruana). El encuentro se disputará en el Mordovia Arena de la ciudad de Saransk y será televisado por Latina y DirecTV Sports.

Perú afronta confiada la fase de grupos del Mundial de Rusia, convencida de que tienen opciones de clasificación para octavos, una sensación que se ha afianzado durante la preparación en Moscú en vísperas de su traslado a Saransk para debutar contra Dinamarca el próximo sábado.

El secreto ha sido la clave de los entrenamientos de Perú desde su llegada a Moscú. Cuatro veces se ejercitaron en el Arena Khimki de la capital rusa para recluirse luego en el hotel Sheraton, su cuartel general, situado junto al mayor aeropuerto de la ciudad.

De la concentración han salido pocas filtraciones. El seleccionador, Ricardo Gareca, ha hecho todo lo posible para no dar pistas a sus rivales y los jugadores que han comparecido ante los medios han filtrado pocos detalles.

Perú vs Dinamarca – Alineaciones

Perú: Por confirmar.

Dinamarca: Por confirmar.

Estadio: Mordovia Arena

Hora: 11 am (hora peruana).

Canal de transmisión: Latina (Perú), DirecTV Sports (Latinoamérica), TV2 (Dinamarca), Sky (México), Cuatro (España), Telemundo (USA) y FOX Sports (USA).

Perú vs Dinamarca – Previa

La consigna generalizada para Rusia 2018 es que Perú se apoyará en las bases del juego que le llevaron a clasificarse por vez primera para un Mundial desde el de España en 1982 y que le han conferido una racha de 15 partidos sin conocer la derrota.

La base existe y sobre ella, un equipo que ha solidificado su defensa pero que no ha perdido su gusto por el toque y el juego ofensivo, tratarán de superar rivales.

La mejora es evidente y ha venido acompañada de confianza, que se puede ver afianzada en el caso de obtener un buen resultado frente a los daneses.

Las especulaciones se multiplican en el entorno de la selección sobre la composición del equipo, que ni siquiera conocen los jugadores.

De los planteamientos que ha enseñado Gareca se deduce que la zaga está bien rodada, con Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco, por delante del meta Pedro Gallese.

Fiel a su estilo, el preparador argentino situará dos centrocampistas por delante, Renato Tapia y Yoshimar Yotun, que confieren solidez al bloque.

Las dudas llegan a partir de ahí, en el sector ofensivo, donde más y mejores opciones tiene el equipo.

Ni siquiera está asegurada la presencia en el once inicial del veterano Paolo Guerrero, la estrella del equipo, por el que tanto suspiraron cuando su presencia en el Mundial estaba en dudas por una sanción por dopaje.

Ricardo Gareca viene apostando por una línea de tres jugadores ofensivos y un punta, un puesto que parecía prometido a Guerrero, máximo goleador histórico de la bicolor.

La irrupción de Jefferson Farfán, capaz de jugar en cualquiera de los puestos ofensivos, puede cambiar los planes iniciales.

El jugador del Lokovitiv de Moscú puede ocupar la punta, por delante de André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores, pero también ocupar el puesto de cualquiera de estos tres.

EFE