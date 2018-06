Perú vs Dinamarca: el posible once de Ricardo Gareca previo al Mundial

Jairo Rua 12.06.2018 / 09:18 AM

Este sábado 16 de junio la Selección Peruana disputará su primer partido de la fase de grupos por el Mundial Rusia 2018 en Mordovia Arena en la ciudad de Saransk. Después de arribar a su lugar de concentración, el técnico Ricardo Gareca viene trabajando junto a sus dirigidos de cara al Perú vs Dinamarca, un partido crucial para sumar tres puntos y dar un paso gigante a octavos de final.

En sus tres últimas participaciones, Ricardo Gareca ha hecho muchas variantes en ataque y defensa y uno puede manejar opciones en cuanto al once titular en el Perú vs Dinamarca. El arquero, la línea defensiva y los mediocampistas son inamovibles; sin embargo, el debate y las dudas están en la zona de ataque.

La primera opción es jugar con André Carrillo y Edison Flores por banda; poner a Christian Cueva den enganche y de única punta a Paolo Guerrero. Este fue el once que puso Ricardo Gareca ante Arabia Saudita donde la Selección Peruana goleó 3-0.

La otra posibilidad es jugar con André Carrillo y Jefferson Farfán por extremo; Christian Cueva de enganche y Paolo Guerrero de ‘9’. Ese fue el ataque que ordenó Ricardo Gareca ante Suecia donde consiguió un empate sin goles.

Finalmente; está la otra opción de jugar con André Carrillo y Edison Flores por bandas. Jefferson Farfán sería el enganche y metros más arriba Paolo Guerrero. Esta sería una posible alternativa para Ricardo Gareca, considerando al ‘Orejas’ quien conoce más a los daneses y dándole mayor movilidad por izquierda. Por otro lado, la ‘Foquita’ estaría en su posición habitual y sería el socio del ‘Depredador’.

No hay once oficial, pero de acuerdo a los últimos entrenamientos se conocerá lo que Ricardo Gareca mostrará en su debut el próximo 16 de junio en Saransk. A continuación, el posible once para el Perú vs Dinamarca.