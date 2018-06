Perú vs Dinamarca: DT rival pierde papeles con prensa a poco del debut en Rusia 2018

YOUTUBE. El entrenador de Dinamarca, el noruego Age Hareide, se mostró ofuscado con la prensa danesa a poco del debut contra Perú por el Mundial Rusia 2018 el próximo 16 de junio.

Al DT de la selección de Dinamarca no le gustó que los periodistas le insistieran en preguntar por Niklas Bendtner, quien quedó fuera de la lista final a Rusia 2018 por lesión.

“Cuando evalúe el estado físico del señor Bendtner, lo hice el lunes pasado y no el lunes que viene, así que no es relevante y estoy enfadado de seguir hablando de jugadores que ya filtré y con mayor razón si estamos a punto de iniciar el Mundial. Estoy cansado de seguir comentando y tener que contestar sobre jugadores que ya no están en la plantilla por temas físicos, así que si siguen preguntando lo mismo, ya no contestaré más, no lo puedo repetir más, ya se acabó ese tema de jugadores que no van al Mundial”, soltó el entrenador, visiblemente molesto e incluso haciendo ademanes de disgusto.

¿Serán los nervios del debut mundialista? Perú vs Dinamarca jugará el próximo sábado 16 de junio desde las 11:00 horas de nuestro país, 16:00 GMT.

El entrenador de Dinamarca enfureció con la prensa a poco del debut contra Perú en Rusia 2018. (Video: YouTube)