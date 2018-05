Perú vs Dinamarca: DT danés sorprende al hablar de la Selección Peruana

A pocos días del Perú vs Dinamarca por el debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018, el DT danés demostró, con sus declaraciones de este miércoles, que conoce muy bien a la bicolor.

Age Hareide es el seleccionador de Dinamarca y está al tanto de lo que se vive en el Perú por el caso de Paolo Guerrero.

“Conozco muy bien a la Selección peruana, incluso dirigí a Yotún en el Malmö y pienso que, si Chile quedó fuera del Mundial, es porque Perú tiene una muy buena selección. Por ello mal haría en menospreciar a una selección que se encuentra por encima de Dinamarca en el ranking Fifa”, dijo Hareide en RPP.

“Sabemos que (Paolo Guerrero) es el mejor jugador de Perú, pero también tienen a Farfán y otros jugadores muy peligrosos. En líneas generales es una selección muy organizada”, agregó.

Sobre el partido contra Escocia, Age Hareide dijo que “no vi el partido amistoso que jugó Perú ante Escocia, pero si me enteré del resultado y no me sorprendió porque era mejor que los escoceses”.

También, Hareide recordó que tuvo a Yoshimar Yotún bajo su mando en el Malmo de Suecia y destacó su capacidad como futbolista.

“Yoshimar es un jugador con mucha técnica y perfectamente él puede desempeñarse en cualquier posición que se le encomiende”, concluyó.