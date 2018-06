Canales de todo el mundo que transmitirán EN VIVO el partido Perú vs Dinamarca

La Selección Peruana debuta en el Mundial Rusia 2018 este sábado 16 de junio ante Dinamarca en el Mordovia Arena de la ciudad de Saransk desde las 11 am (hora de Perú).

La Blanquirroja llegó el domingo 10 a Rusia procedente de Suecia para disputar su primera Copa del Mundo en 36 años, ya que su última aparición mundialista fue en España 82.

La propia FIFA no dudó en dar la bienvenida a la selección latinoamericana con imágenes de sus jugadores descendiendo por la escalerilla.

En 1982 Perú recaló en un grupo que incluía a Italia, Camerún y Polonia, y fue apeada en la primera fase pese a tener un gran equipo tras empatar con los dos primeros y caer ante los eslavos.

En esta ocasión, los peruanos debutarán el 16 de junio ante la correosa Dinamarca en Saransk tras lo que deberá enfrentarse a Francia, la gran favorita del Grupo C, y a Australia.

Los peruanos llevan quince partidos sin perder, pero los daneses, entre los que destaca el jugador del Tottenham, Eriksen, suman también una racha de trece encuentros sin conocer la derrota.

Perú vs Dinamarca – Canales de TV en el mundo

Afganistán: Ariana TV

Albania: RTSH 1

Argelia: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Samoa Americana: SportsMax App

Andorra: beIN Sports 1

Angola: SuperSport Live, SuperSport 14, SS13, SuperSport 3 Africa, SLGO

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, DIRECTV Play Deportes

Armenia: Armenia TV

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Australia: SBS Radio 1, Optus Sport, SBS Radio 3, SBS Radio 2

Austria: ZDF, ORF eins, SRF zwei, ORF TV Live

Azerbaiyán: Idman TV

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Bahréin: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Bangladésh: SONYTEN 2, Sony ESPN, SONYTEN 3 HD, Sony LIV, SONYTEN 3, Sony ESPN HD, SONYTEN 2 HD

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Bielorrusia: Беларусь 5

Bélgica: La Deux, Sporza Live, RTBF Auvio Direct, Één

Benín: SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SS13, SLGO, SuperSport 14, Canal+

Sport 1 Afrique

Bermudas: SportsMax App

Bután: SONYTEN 3 HD, Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD, SONYTEN 2 HD

Bolivia: COTAS Televisión, Red Unitel, Tigo Sports Bolivia, Red Uno

Bosnia-Herzegovina: HRT 2, BHT 1

Botsuana: SuperSport Live, SuperSport 14, SLGO, SS13, Kwesé Live, Kwesé FIFA

World Cup, SuperSport 3 Africa

Brasil: SporTV, FOX Play Brasil, Globo, FOX Sports 1 Brasil, SporTV Play

Islas Vírgenes Británicas: SportsMax App

Brunei: Astro Go

Bulgaria: BNT HD, BNT 1

Burkina Faso: SS13, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 14, SLGO,

Canal+ Sport 1 Afrique

Burundi: SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, Canal+ Sport 1 Afrique, SS13, SuperSport 14, SLGO

Camerún: SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SLGO, SuperSport Live, StarTimes App, SS13

Canadá: TSN GO, CTV, TSN1, TSN Radio 1040 – 1410, RDS GO, RDS, CTV GO, TSN4

Cape Verde: SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SS13, SLGO, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14

Islas Caimán: SportsMax App

República Centroafricana: SLGO, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live

Chad: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SuperSport Live, beIN SPORTSCONNECT, SS13, beIN MAX 1, SuperSport 3 Africa, SLGO, beIN MAX 2

Chile: Canal 13, Movistar Play Chile, Mega, TVN, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: CCTV 5+ VIP, CCTV-5

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Comoras: SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live

Congo: StarTimes App, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live, SLGO,

SuperSport 14, SuperSport 3 Africa

RD del Congo: SuperSport 14, SuperSport Live, StarTimes App, SLGO, SuperSport 3 Africa, SS13

Islas Cook: Sky Sport 4 NZ

Costa Rica: Sky HD, Movistar Play Costa Rica, Teletica Radio, TD +, TD Mas

Cote de Marfil: SLGO, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SS13, SuperSport Live

Croacia: HRT 2

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Chipre: RIK 2, CYBC Live

República Checa: ČT Sport

Dinamarca: TV2 Denmark, TV2 Play Denmark

Yibuti: SS13, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SLGO, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1, SuperSport Live, beIN MAX 2, Canal+ Sport 1 Afrique

Dominica: SportsMax App

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Egipto: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD

Guinea Ecuatorial: Canal+ Sport 1 Afrique, SS13, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 14

Eritrea: SuperSport 14, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SLGO, SS13

Estonia: ETV 1

Etiopía: Kwesé FIFA World Cup, Kwesé Live, SuperSport Live, SuperSport 14, SS13, SuperSport 3 Africa, SLGO

Islas Feroe: TV2 Denmark, TV2 Play Denmark

Fiyi: Sky Sport 4 NZ, Fiji One

Finlandia: YLE Live, YLE TV2

Francia: beIN SPORTSCONNECT, beIN Sports 1, beIN Sports 2

Guayana Francesa: SportsMax App

Gabón: SS13, SLGO, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, Canal+

Sport 1 Afrique

Gambia: SuperSport Live, SS13, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, Canal+ Sport 1 Afrique

Georgia: 1TV

Alemania: ZDF, ORF TV Live, Sportschau Live, SRF zwei, ORF eins

Ghana: GTV Sports+, SS13, StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique, SLGO, SuperSport Live, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, Kwesé FIFA World Cup, Kwesé Live

Grecia: ERT 1

Greenland: TV2 Denmark

Granada: SportsMax App

Guam: SportsMax App

Guatemala: Sky HD, Tigo Sports Guatemala

Guinea: SLGO, SuperSport Live, SS13, StarTimes App, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique

Guinea-Bissau: Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, SS13

Guyana: SportsMax App

Haití: SportsMax App

Honduras: Canal 7 Televicentro, Sky HD, Televicentro En Vivo, Tigo Sports

Honduras

Hong Kong: Now World Cup 1, Now TV

Hungría: M4 Sports

Islandia: RUV Radio, RUV

India: Sony ESPN, Sony ESPN HD, SONYTEN 3 HD, SONYTEN 2, Sony LIV, SONYTEN 3, SONYTEN 2 HD

Indonesia: UseeTV, Trans TV

Irán: beIN MAX 1, Channel 3, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Iraq: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1, beIN MAX 2

Irlanda: RTE 2, BBC One, RTE Player, BBC iPlayer, BBC Sport Live

Italia: RSI La 2, Italia 1, Mediaset Italia Live, Radio 105 Network

Jamaica: SportsMax App

Japón: Fuji TV

Jordania: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Kazajstán: KAZsport

Kenia: StarTimes App, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 14, SuperSport Live, Kwesé

Live, SS13, SLGO, SuperSport 3 Africa

Kiribati: Sky Sport 4 NZ

Corea del Sur: SBS Korea, MBC Korea, DMB TV

Kosovo: RTK1

Kuwait: beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2

Letonia: LTV7 Latvia

Líbano: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2, beIN MAX 1

Lesoto: SuperSport 3 Africa, SLGO, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport Live, SuperSport 14, Kwesé Live, SS13

Liberia: SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SS13, SLGO, SuperSport Live

Libia: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 2, beIN MAX 1

Lituania: LRT Live Streaming, LRT

Macao: TDM Desporto

Antigua República Yugoslava de Macedonia: MRT1

Madagascar: StarTimes App, SuperSport Live, SS13, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14

Malaui: SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SS13, Kwesé Live, SLGO, StarTimes App, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 14

Malasia: Astro FIFA World Cup 1 HD, Astro Go

Maldivas: SONYTEN 2 HD, Sony ESPN, SONYTEN 3 HD, Sony LIV, SONYTEN 3, Sony ESPN HD, SONYTEN 2

Malí: SuperSport 14, Canal+ Sport 1 Afrique, SLGO, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SS13

Marshall Islands: Sky Sport 4 NZ

Martinica: SportsMax App

Mauritania: Canal+ Sport 1 Afrique, SS13, beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT, SuperSport 14

Mauricio: SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SLGO

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Monaco: beIN Sports 1

Montenegro: HRT 2, TVCG 1

Montserrat: SportsMax App

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Mozambique: SuperSport 14, SLGO, SuperSport Live, SS13, SuperSport 3 Africa, StarTimes App

Myanmar: Skynet Sports 6

Namibia: SLGO, SS13, Kwesé Live, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SuperSport 14

Nauru: Sky Sport 4 NZ

Nepal: Sony ESPN, SONYTEN 2 HD, Sony LIV, Sony ESPN HD, SONYTEN 3 HD, SONYTEN 3, SONYTEN 2

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: Sky Sport 4 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua: Televicentro Nicaragua Canal 2, Movistar Play Nicaragua, Canal 10

Nicaragua, Sky HD

Níger: SLGO, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3 Africa, SS13, SuperSport 14,

SuperSport Live

Nigeria: Kwesé Live, SuperSport Live, SuperSport 3 Nigeria, StarTimes App, Kwesé FIFA World Cup, SS13, SLGO, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique

Niue: Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Omán: beIN MAX 1, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Pakistán: SONYTEN 3 HD, Sony ESPN, Sony LIV, Sony ESPN HD, SONYTEN 2, SONYTEN 3, SONYTEN 2 HD

Palau: Sky Sport 4 NZ

Palestinian Territory: beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Panamá: Sky HD, TVMax 9, Movistar Play Panama, RPC Canal 4, TVN Radio 96.5, TVN2 Panama

Papua Nueva Guinea: Fiji One, EM TV

Paraguay: Telefuturo, SNT Paraguay

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Filipinas: ABS-CBN Sports Action

Polonia: TVP2, TVP Sport Live Streaming

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico: SportsMax App

Qatar: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Rumania: TVR+ Live, TVR 1

Rusia: Sportbox.ru, Россия 1, Channel One Russia Live, Матч! Игра, НТВ+ Спорт Онлайн

Ruanda: SS13, SuperSport 3 Africa, Kwesé Live, Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App, SuperSport Live, SLGO, SuperSport 14, Kwesé FIFA World Cup

San Vicente / Granadinas: SportsMax App

Samoa: Sky Sport 4 NZ

Sao Tome And Principe: SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, SLGO, SuperSport Live, SS13

Arabia Saudita: beIN MAX 1, beIN MAX 2, beIN SPORTSCONNECT

Senegal: SS13, SuperSport 14, RTS 1, SLGO, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 3

Africa, SuperSport Live

Serbia: RTS 1, HRT 2

Seychelles: SuperSport Live, SLGO, SuperSport 14, SS13, SuperSport 3 Africa

Sierra Leona: SuperSport Live, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SLGO, SS13, Canal+ Sport 1 Afrique

Singapur: Singtel FIFA World Cup 141, StarHub Go, Toggle, ABS-CBN Sports Action, Singtel TV GO

Eslovaquia: Dvojka, ČT Sport

Eslovenia: TV Slovenija 2, HRT 2

Islas Salomón: Sky Sport 4 NZ

Somalia beIN MAX 2, SS13, beIN MAX 1, SuperSport 14, beIN SPORTSCONNECT

Sur África: SuperSport Maximo, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, SS13, SuperSport Live, SLGO, StarTimes App, Maximo 360, SuperSport 3

Sudán del Sur: beIN SPORTSCONNECT, SuperSport 14, SuperSport Live, SS13, SuperSport 3 Africa, beIN MAX 1, SLGO, beIN MAX 2

España: Cuatro, Mediaset Sport App

Sri Lanka: Sony LIV, SONYTEN 2 HD, Sony ESPN HD, SONYTEN 2, SONYTEN 3 HD, Sony

ESPN, SONYTEN 3

Sudán: SS13, beIN MAX 2, SuperSport 14, beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1

Suazilandia: Kwesé Live, SS13, SuperSport Live, SuperSport 3 Africa, SuperSport 14, Kwesé FIFA World Cup, SLGO

Suecia: TV4 Sweden, C More Play

Suiza: RSI La 2, RTS Sport, SRF zwei, RTS Deux, ORF eins

Siria: beIN SPORTSCONNECT

Taiwan: ELTA Sports 3

Tanzania: StarTimes App, SS13, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 3 Africa,

SuperSport 14, SLGO, Kwesé Live, SuperSport Live

Tailandia: Amarin Channel 34 , Truevisions Live, True Sport HD 3, Channel 5 Thailand

Togo: SS13, SuperSport 14, SuperSport 3 Africa, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport Live, SLGO

Tonga: Sky Sport 4 NZ

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App, CNC3

Túnez: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Turquía: TRT Spor Web TV, Idman TV, TRT 1, TRT 4K

Islas Turcas y Caicos: SportsMax App

Tuvalu: Sky Sport 4 NZ

U.S. Virgin Islands: SportsMax App

Uganda: SS13, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport Live, SuperSport 14, StarTimes App, SuperSport 3 Africa, SLGO

Ucrania: Inter

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTSCONNECT, beIN MAX 1, beIN MAX 2

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC One, BBC Sport Live

Estados Unidos: Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo,

Fox Sports 1, Sling World Cup

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Vanuatu: Sky Sport 4 NZ

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, Meridiano Television, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

Vietnam: VTV Go, VTV6

Yemen: beIN MAX 2, beIN MAX 1, beIN SPORTSCONNECT

Zambia: Kwesé Live, SLGO, SuperSport 3 Africa, StarTimes App, SS13, SuperSport

Live, Kwesé FIFA World Cup, SuperSport 14

Zimbabue: SuperSport 14, SS13, SuperSport 3 Africa, SuperSport Live, SLGO

Fixture del Mundial Rusia 2018

Jueves 14 de junio

Rusia vs Arabia Saudita: 10.00 am – 15.00 GMT (Grupo A)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Viernes 15 de junio

Egipto vs Uruguay: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo A)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Marruecos vs Irán: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo B)

Zenit Arena, San Petersburgo

Portugal vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Estadio Fisht, Sochi

Sábado 16 de junio

Francia vs Australia: 5:00 am – 10:00 GMT (Grupo C)

Kazán Arena, Kazán

Argentina vs Islandia: 8:00 am – 13:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Perú vs Dinamarca: 11:00 am – 16:00 GMT (Grupo C)

Mordovia Arena, Saransk

Croacia vs Nigeria: 2:00 pm – 19:00 GMT (Grupo D)

Arena Baltika, Kaliningrado

Domingo 17 de junio

Costa Rica vs Serbia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo E)

Samara Arena, Samara

Alemania vs México: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Brasil vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Rostov Arena, Rostov del Don

Lunes 18 de junio

Suecia vs Corea del Sur: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo F)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Bélgica vs Panamá: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo G)

Estadio Fisht, Sochi

Túnez vs Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo G)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Martes 19 de junio

Polonia vs Senegal: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo H9

Otkrytie Arena, Moscú

Colombia vs Japón: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Mordovia Arena, Saransk

Rusia vs Egipto: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo A)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 20 de junio

Uruguay vs Arabia Saudita: 10:00 am. – 15:00 GMT (Grupo A9

Rostov Arena, Rostov del Don

Portugal vs Marruecos: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo B)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Irán vs España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Kazán Arena, Kazán

Jueves 21 de junio

Dinamarca vs Australia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo C)

Samara Arena, Samara

Francia v Perú: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo C)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Argentina vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Viernes 22 de junio

Brasil vs Costa Rica: 7:00 am- 12:00 GMT (Grupo E)

Zenit Arena, San Petersburgo

Nigeria vs Islandia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo D)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Serbia vs Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Arena Baltika, Kaliningrado

Sábado 23 de junio

Bélgica vs Túnez: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Otkrytie Arena, Moscú

Alemania vs Suecia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Fisht, Sochi

Corea del Sur vs México: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Rostov Arena, Rostov del Don

Domingo 24 de junio

Inglaterra vs Panamá: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Japón vs Senegal: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Polonia vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Kazán Arena, Kazán

Lunes 25 de junio

Uruguay vs Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Samara Arena, Samara

Arabia Saudita vs Egipto: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Irán vs Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Mordovia Arena, Saransk

España vs Marruecos: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Arena Baltika, Kaliningrado

Martes 26 de junio

Dinamarca vs Francia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Australia vs Perú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Fisht, Sochi

Nigeria vs Argentina: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Zenit Arena, San Petersburgo

Islandia vs Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Rostov Arena, Rostov del Don

Miércoles 27 de junio

Serbia vs Brasil – Moscú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Otkrytie Arena, Moscú

Suiza vs Costa Rica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Corea del Sur vs Alemania: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Kazán Arena, Kazán

México vs Suecia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Jueves 28 de junio

Inglaterra vs Bélgica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Arena Baltika, Kaliningrado

Panamá vs Túnez: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Mordovia Arena, Saransk

Japón vs Polonia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Senegal vs Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Samara Arena, Samara

Octavos de final

Sábado 30 de junio

1C vs 2D: 9:00 am – 14:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

1A vs 2B: 1:00 pm – 18:00 GMT (1)

Estadio Fisht, Sochi

Domingo 1 de julio

1B vs 2A: 9:00 am – 14:00 GMT (5)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

1D vs 2C: 1:00 pm – 18:00 GMT (6)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Lunes 2 de julio

1E vs 2F: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

1G vs 2H: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Rostov Arena, Rostov del Don

Martes 3 de julio

1F vs 2E: 9:00 am – 14:00 GMT (7)

Zenit Arena, San Petersburgo

1H vs 2G: 1:00 pm – 18:00 GMT (8)

Otkrytie Arena, Moscú

Cuartos de final

Viernes 6 de julio

Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2: 9:00 am – 14:00 GMT (1)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4: 1:00 pm – 18:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

Sábado 7 de julio

Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Estadio Fisht, Sochi

Semifinales

Martes 10 de julio

Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm (1)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 11 de julio

Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm (2)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Tercer puesto

Sábado 14 de julio

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Zenit Arena, San Petersburgo

Final